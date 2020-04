Slnečné lúče vyhnali medvede z brlohov: Naše najväčšie šelmy vyrážajú za potravou

Aj keď Slovensko pre pandémiu stíchlo, príroda si žije svojím vlastným životom. Oteplenie a čoraz silnejšie slnečné lúče vyhnali z brlohov naše najväčšie šelmy – medvede.

Prebúdzajú sa a vyrážajú za potravou. Medveď hnedý nespí pravým zimným spánkom, takže sa môže rýchlo prebudiť a už sa nemusí uložiť na ďalší spánok. Lenže práve v tomto období sa môže v lesoch pohybovať viac ľudí ako inokedy. V Tatrách je stále ešte dosť snehu, ale aj sem už prichádza jar. „Za celý deň som stretol v doline asi desať ľudí. No videl som aj niečo, čo som vo výške 2 000 metrov ešte nikdy nevidel. Bez najmenších pochybností to boli medvedie stopy, ktoré tam zanechal maco pred pár hodinami,“ tvrdí Viktor (56), ktorý sa vybral na Zbojnícku chatu.

Keď sa medveď zobudí, je hladný. Najdostupnejšie sú mršiny. „Má výborný čuch a na veľkú diaľku ich zacíti. Do vysokých polôh Tatier sa vybral hľadať mŕtve kamzíky, ktoré cez zimu uhynuli. Je to taká jeho sanitačná úloha. Prírodu na jar vyčistí a zabráni šíreniu chorôb, baktérií či vírusov,“ tvrdí riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko. Medvede videli aj pri Krahuliach nad Kremnicou. „Sú zatvorené nákupné centrá, reštaurácie i zábavné a športové strediská. Do prírody sa tak vyberie niekoľkonásobne viac ľudí ako po ostatné roky. Medzi nimi aj množstvo takých, ktorí nevedia, ako sa v prírode správať. Preto je možné, že počet stretov s medveďmi počas týchto dní vzrastie,“ dodáva Jaroslav Slašťan, odborník na etológiu medveďa hnedého.

Nerobte prudké pohyby

Jaroslav Slašťan, odborník na etológiu

Nikdy sa k medveďovi nepribližujte. Nehádžte do neho predmety, nepokrikujte po ňom, nerobte prudké pohyby ani nebežte, mohli by ste ho vyprovokovať k útoku. V skorých ranných a neskorých večerných hodinách sa na území s výskytom medveďov nezdržiavajte. Pohybujte sa len po turistických chodníkoch. Žiadam všetkých, ktorí budú tráviť chvíle oddychu v prírode, aby nezabúdali, že v lese nie sú sami.