Rodičia malého bojovníka už majú dosť peňazí na liečbu v Budapešti: Aj Alexko čoskoro získa najdrahší liek na svete

Výborná správa! Po Riškovi (23 mes.), ktorý už dostal najdrahší liek na svete, je na rade Alexko (20 mes.). Rodine sa podarilo to, po čom nesmierne túžila pre svojho okatého chlapčeka.

Zdravotná poisťovňa Dôvera im prispela sumou 500-tisíc eur, aby mohli vycestovať do Budapešti a absolvovať nákladnú liečbu. Rodina prežíva najkrajšie chvíle v živote. Podarilo sa to! Alexko už o mesiac bude v Budapešti. Jeho život o pár týždňov naberie nový smer. Chlapček trpí najťažšou formou spinálnej svalovej atrofie a jeho svaly pomaly, ale isto ochabujú. Nádej má v novom lieku, ktorý stojí 2 milióny eur.

Rodina zriadila transparetný účet, len aby ľudia malému Alexkovi pomohli. Žiaľ, kým nemali na účte požadovanú sumu, nádej bola na bode mrazu. Navyše, čas hral proti nim. Chlapček už v júli bude mať dva roky. Potom by už liečbu nemohol prijať. Pomoc v pravej chvíli podala zdravotná poisťovňa Dôvera.

Nie je to sen, ale realita

„Zástupcovia zdravotnej poisťovne Dôvera ani nie týždeň po tom, ako dostali všetky relevantné a nevyhnutné dokumenty k liečbe, rozhodli, že na účet verejnej zbierky prispejú sumou približne 500-tisíc eur, čím bude dostatok financií na kúpu lieku,“ povedala Alexkova mama. Dôvera zároveň uhradí náklady spojené s hospitalizáciou chlapca v nemocnici v Budapešti, potvrdzuje poisťovňa na svojej stránke.

Rodina má na účte 2,1 milióna eur a malý Alexko má liek na dosah. „Zatiaľ ešte nemáme termín, no predpokladáme, že začiatkom mája by sme mohli vycestovať do Budapešti,“ teší sa Alexkova mama. Všetkým ľuďom, ktorí prispeli na verejnú zbierku, nesmierne ďakuje.

Stretnú sa s Riškom

Riško, ktorému sa celé Slovensko vrátane úspešných športovcov vyzbieralo na najdrahší liek na svete, je ešte v Budapešti. Riško dostal liek už pred dvomi týždňami. Takmer okamžite naň reagoval. Len pár dní po podaní dokázal zodvihnúť nožičku, neskôr ruku. Najdôležitejšie je však to, že všetky výsledky, ktoré Riškovi robili ohľadne dýchania, vyšli v poriadku.

Riško sa totiž pred podaním lieku veľmi často dusil. Rodina však musí v budapeštianskej nemocnici zostať až tri mesiace a vyzerá to tak, že sa stretne s Riškovou rodinou. Dvaja bojovníci tak ukážu celému Slovensku, že najdrahšia liečba stála za to. Na Slovensku sú ešte dve deti, ktoré potrebujú najdrahší liek na svete. Amélia a Alexej čakajú na poisťovne, ktoré prisľúbili pomoc. Obe rodiny veria, že aj im svitne nádej.