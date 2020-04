Jamkový nadšenec Tůma: Deti priúča golfu

Pomohol si, ako vedel! Herec Filip Tůma (42) sa v domácej karanténe rozhodne nenudí a s aktivitou nemá žiadny problém.

Okrem toho, že štvorčlenná rodinka chodí pravidelne na vychádzky do lesa, najnovšie k tomu pridali aj trocha športovej elegancie. Hviezda Oteckov totiž svoje ratolesti zasväcuje do golfového umenia, keď sa s golfovými palicami vybrali na lúku. O Tůmovi je známe, že je športový fanúšik a medzi jeho najobľúbenejšie aktivity rozhodne patrí aj golf.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Elegantná hra totiž hviezdu Oteckov chytila za srdce už dávnejšie a svoju lásku sa preto snaží vštepovať aj svojim deťom. Na sociálnej sieti sa totiž Filip znova raz pochválil tým, ako trávi domácu karanténu a body za kreativitu sa mu rozhodne odoprieť nedajú. Syna Hektora a dcéru Lianku zobral do prírody, kde si to všetci traja namierili na lúku. Sem ich umelec priviedol s jasným cieľom - a síce, že svoje deti naučí hrať golf. „Golf sa začal hrať na lúkach... tak nech to vedia aj deti,“ nezabudol pripísať k snímke Tůma.