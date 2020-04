Ako znížiť riziká fajčenia a cigariet? Odpoveďou sú alternatívne výrobky

Ste dospelý fajčiar, ktorý sa už v minulosti pokúsil seknúť s fajčením? Ak sa vám to podarilo, patríte medzi ojedinelé 4 % populácie fajčiarov. Zvyšných 96 % sa ku cigaretám napokon vrátilo. Pri odbornej pomoci úspešnosť odvykania narastá až na zhruba 35 %.

Také sú štatistiky od našich susedov z Českej republiky. Je jasné, že skoncovať s fajčením zo dňa na deň, ani z týždňa na týždeň také ľahké nebude. Odvykanie od fajčenia je pritom vážna téma. Po celom svete fajčí viac ako miliarda ľudí, dôsledkom čoho zomrie ročne okolo 5 miliónov z nich a ďalších 600 000 umrie na následky pasívneho fajčenia.

Nádej ukrytá v alternatívach

Alarmujúce čísla prinútili lekárov a odborníkov zaoberať sa témou znižovania rizika v oblasti cigariet s využitím alternatív ku bežným cigaretám. Profesorka Eva Králiková, predsedníčka Spoločnosti pre liečbu závislosti od tabaku, v časopise Zdravotnictví a medicína uviedla, že: „Spaľovanie je celkom iste najhorším možným variantom, ako do seba nikotín dostať. Ľudia fajčia kvôli nikotínu, ale umierajú kvôli cigaretovému dymu.“ Práve alternatívy ku cigaretám, ktoré dym neprodukujú, sa tak javia ako sľubný nástroj na znižovanie rizika cigariet. Samotné znižovanie rizika je moderný prístup, ktorí lekári dlhé roky využívajú pri odvykaní od závislostí. Darí sa im vďaka nemu znižovať škodlivé zdravotné, sociálne a ekonomické následky fajčenia, užívania drog a súčasne chrániť zvyšok spoločnosti.

Znižovanie rizika sa udomácňuje aj v zahraničí

Tento prístup podporuje tiež Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a považuje ho za jednu z možností, ako bojovať proti závislostiam. V Českej republike už prijali aj koncept znižovania rizika, ktorý je súčasťou vládou schváleného akčného plánu pre boj so závislosťami pre roky 2019 – 2021. Úrad verejného zdravotníctva v Anglicku (Public Health England) už v roku 2015 a následne aj v roku 2018 konštatoval, že elektronické cigarety predstavujú pre fajčiara menšie riziko ako klasické cigarety a považuje ich za nástroj vhodný na odvykanie od fajčenia. Ich náplne však treba naozaj kupovať iba od overených predajcov a dodávateľov.

„Pri tejto problematike bude vždy problém s motiváciou pacientov a nie je možné vyriešiť to tým, že budeme čakať. To by bol prístup z minulého storočia. Je potrebné konať a konať ihneď. Je dôležité pracovať s čímkoľvek, čo umožňuje niečo zmysluplné a pre pacienta pozitívne, niečo, čo znižuje riziko,“ uviedol pre časopis Zdravotnictví a medicína profesor Michal Miovský, prednosta Kliniky adiktológie 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej a Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe.

Nikotínové náplasti môžu byť nápomocné pri odvykaní

Jednou z ďalších alternatív sú napríklad nikotínové náplasti. Vedúci Centra epidemiologického a klinického výskumu závislostí pri Národnom ústave duševného zdravia PhDr. Ladislav Csémy ich považuje za účinného pomocníka v odvykaní od fajčenia, ale upozorňuje, že nemusia stačiť. Samotné fajčenie je spojené s radom charakteristických vzorcov naučeného správania a pocitov, ktoré nemožno jednoducho nahradiť nalepením nikotínových náplastí. Aj preto sa e-cigarety a zariadenia na zahrievanie tabaku javia ako lepšie alternatívy. Samozrejme, nie je možné ich odporúčať ako úplne nezávadné, pretože nikotín je stále návykový. Avšak prechod na bezdymové alternatívy či ich využitie v rámci liečby závislostí môže byť prospešné a zachrániť ešte mnohé ľudské životy. Stále platí, že najlepšie pre zdravie je úplne skončiť s používaním tabakových výrobkov alebo nikdy nezačať.