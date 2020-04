Svitá športu na lepšie časy? Tenis by sme v plnej kráse mohli vidieť už v septembri!

Antuková časť tenisovej sezóny, ktorú zrušili pre pandémiu koronavírusu, by sa mohla odohrať v septembri. V rozhovore pre viaceré talianske médiá to navrhol riaditeľ Asociácie tenisových profesionálov (ATP) Andrea Gaudenzi.

"Pracujeme na preložení štyroch týždňov na antuke po US Open," vyhlásil. Podľa Gaudenziho by sa mali turnaje Masters v Madride a Ríme, ktoré sa mali konať v máji, odohrať ešte pred Roland Garros. Jeho nový termín je však naplánovaný na 20. septembra (do 4. októbra), čiže len týždeň po konci US Open (24. augusta - 13. septembra). Francúzsky Grand Slam by tak museli posunúť na ešte neskorší termín.



Mužskú i ženskú sezónu prerušili pre pandémiu koronavírusu. Podľa posledných informácií sa do 13. júla neuskutočnia žiadne turnaje. Pre šíriacu sa nákazu sa tento rok vôbec neuskutoční Grand Slam vo Wimbledone. Pôvodne sa na trávnatých dvorcoch All England Clubu v Londýne malo hrať od 29. júna do 12. júla.



Gaudenzi však stále verí, že sezóna by sa mohla znovu rozbehnúť v auguste turnajmi Masters v Montreale a Cincinnati a po nich by sa konal US Open. Všetko však záleží o vývoja pandémie. "Vytvorili sme 50 verzií kalendára a každý deň ich meníme. Náš systém je solídny, jeden rok bez tenisu vydrží, ale viac nie," dodal Gaudenzi. Informovala agentúra SID