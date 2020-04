Pokračovanie Bundesligy? Dočkať by sme sa mali už o mesiac!

Najvyššiu nemeckú Bundesligu by mohli obnoviť 9. mája, vo štvrtok sa na tom zhodli predstavitelia národného futbalového zväzu (DFB). Ešte však musia počkať na povolenie od úradov.

Tento termín je podľa vedenia DFB vhodnejší ako o týždeň skorší, o ktorom sa uvažovalo predtým. Zväzová videokonferencia sa týkala 3. ligy, no podľa informácií denníka Bild nasleduje DFB v tejto otázke rozhodnutia Nemeckej futbalovej ligy (DFL), ktorá riadi dve najvyššie súťaže. Všetky zápasy by sa mali hrať bez divákov. Informovala agentúra dpa.



Najvyššiu nemeckú súťaž prerušili 8. marca a s určitosťou sa nebude hrať minimálne do konca apríla. V krajine evidovali k piatkovému dopoludniu vyše 118.000 prípadov ochorenia COVID-19 a 2.607 mŕtvych.