Nechutné video zo Španielska: Ultras Barcelony napadli v nemocnici fanúšika Espanyolu

Dvaja členovia Boixos Nois - ultras tímu FC Barcelona natrafili na fanúšika Espanyolu. Video zachytáva nechutný útok.

Títo traja fanúšikovia šli do nemocnice v Barcelone odniesť pomoc pre zdravotníkov. Náhodou na seba narazili kdesi pred nemocnicou.



Jeden z ultrasu Barcelony hneď ukazuje prstom na fanúšika Espanyolu so slovami "Vieš kto to je?". Následne ho udrie do tváre a na pomoc mu pribieha ďalší Barcelonský "fanúšik."



Tento moment využíva napadnutý na útek po eskalátore. Tam sa video končí. S touto správou ako aj videom prišiel španielský denník Marca.