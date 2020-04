Negatívny rekord prekonaný: Maďarsko hlási najviac nakazených za 24 hodín

Maďarsko zaznamenalo ďalších 210 ľudí s koronavírusom, celkový počet nakazených tak vystúpil na 1 190. Ide o najvyšší denný nárast v počte potvrdených prípadov od začiatku epidémie, uviedla v piatok s odkazom na vládne dáta agentúra Reuters.

Chorobe v Maďarsku doteraz podľahlo 77 ľudí. V Poľsku, kde sa zatiaľ nakazilo viac ako 5 500 ľudí a najmenej 174 ich zomrelo, vláda v najbližších dňoch očakáva kulmináciu nákazy.

Maďarsko vo štvrtok v snahe spomaliť šírenie koronavírusu predĺžilo celoštátne obmedzenia pohybu na neurčito s tým, že vláda bude nevyhnutnosť opatrenia vyhodnocovať každý týždeň. Premiér Viktor Orbán vyzval občanov, aby obmedzenia dodržiavali aj počas veľkonočných sviatkov.

Poľská vláda v piatok oznámila, že počet nakazených by v nadchádzajúcich dňoch mohol dosiahnuť najvyšší bod a potom začať klesať. "Vyzerá to tak, že ak budeme aj naďalej disciplinovaní, tak máme šancu, že počet infikovaných v nadchádzajúcich dňoch dosiahne maximum, a potom začne postupne spomaľovať," uviedol vládny hovorca Piotr Müller. Poľský premiér Mateusz Morawiecki už skôr ohlásil predĺženie platnosti všetkých reštriktívnych opatrení prijatých s cieľom zabrzdiť šírenie nákazy. Uviedol tiež, že nákaza by mohla v krajine kulminovať v máji alebo júni.