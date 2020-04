Bezpečnostná rada OSN rokovala o pandémii koronavírusu: Takto by mohol vyzerať bioteroristický útok

Bezpečnostná rada Organizácia Spojených národov (BR OSN) sa vo štvrtok po prvý raz prostredníctvom videokonferencie venovala pandémii nového koronavírusu SARS-CoV-2 po tom, čo si vyslúžila kritiku, že sa k tejto otázke dlhú dobu nijako nevyjadrovala. Informovali o tom agentúry DPA a AP.

Generálny tajomník OSN António Guterres počas videokonferencie za zatvorenými dverami pred 15 členmi BR OSN vyhlásil, že aktuálna krízová situácia "je bojom jednej generácie a zmyslom existencie Organizácie Spojených národov ako takej".

"Táto pandémia... predstavuje vážne ohrozenie zachovania medzinárodného mieru a bezpečnosti - a môže viesť k nárastu sociálnych nepokojov a násiliu, ktoré by výrazne narušili našu schopnosť bojovať proti tejto chorobe," vyhlásil.

Guterres počas prvého stretnutia BR OSN jej členov vyzval, aby prejavili v boji proti pandémii koronavírusu jednotu a odhodlanie. "Aby sme dnes zvíťazili proti pandémii, budeme musieť spolupracovať," povedal. "To znamená zvýšenú solidaritu," dodal. Činnosť BR OSN bude podľa jeho slov rozhodujúca pre zmiernenie mierových a bezpečnostných dôsledkov pandémie COVID-19.

Brífing BR OSN sa konal na žiadosť jej deviatich nestálych členov vrátane Dominikánskej republiky, ktorá má tento mesiac v organizácii rotujúce predsedníctvo. Keď v marci BR OSN predsedala Čína, žiadne stretnutie týkajúce sa pandémie nového koronavírusu nezvolala. Dôvodom boli obavy, že bude obviňovaná z vypuknutia pandémie, ako uviedli viacerí diplomati.

Americký prezident Donald Trump totiž nový koronavírus, ktorý sa po prvý raz objavil vlani v decembri v čínskom meste Wu-chan, opakovane nazval "čínskym vírusom".

Guterres počas videokonferencie navyše varoval pred zvýšeným nebezpečenstvom biologických útokov teroristov s cieľom vyvolať pandémiu, akou je i tá aktuálna.

"Slabé stránky a chýbajúca príprava, ktoré vyšli najavo v dôsledku pandémie, ukazujú, ako by mohol vyzerať biologický teroristický útok - a pravdepodobne aj zvyšujú riziko, že by k nemu mohlo dôjsť," povedal. "Neštátne skupiny by mohli získať prístup k virulentným kmeňom, ktoré by mohli spôsobiť podobnú devastáciu spoločností na celom svete," dodal.

Obavy z teroristických činov s použitím biologických zbraní boli jednou z ôsmich hrozieb pre medzinárodnú stabilitu, ktoré šéf OSN vymenoval v súvislosti s krízou spojenou s koronavírusom.