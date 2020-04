Tradičnému účastníkovi Premier league hrozí zánik: Ak sa nezačne hrať, skončili sme

Kluby po celom svete šetria kvôli pandémii koronavírusu kde sa len dá. Najčastejším spôsobom šestrenia je znižovanie platov hráčom.

K tomuto kroku sa odhodlal aj známy anglick´ý klub, Burnley FC. To však zjavne nestačí. Prezident klubu Mie Garlick prezradil, že klub môže prísť o 50 miliónov libier, pričom ostatným klubom z Premier league môže pokojne hroziť až dvojásobne vyššia strata.



„Ak sa čoskoro nezačne hrať, bude to mať pre klub fatálne následky. Ak naozaj táto sezóna nebude dokončená a nebude jasné ani to, kedy sa začne tá nasledovná, v auguste nám dôjdu peniaze. Taká je skutočnosť,“ dodal Garlick pre anglický denník The Sun.



Kluby sú prevažne odkázané na sponzorov, zisky zo vstupeniek a prémií z ligy.



Burnley obýva v aktuálnej sezóne najvyššej anglickej súťaže 10. priečku, pričom na európske súťaže stráca len štyri body.