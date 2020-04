Sestrička sa v práci nakazila vírusom: Majiteľ bytu, v ktorom žila, urobil nepochopiteľnú vec

Bezcitný prenajímateľ vyhodil zdravotnú sestru z bytu, pretože sa v práci nakazila koronavírusom.

Clara Serrano (31) musela opustiť svoj byt v španielskom Madride po tom, čo jej test na COVID-19 bol pozitívny. Ako informuje The Sun, zdravotná sestra sa presťahovala z Quintanar del Rey do hlavného mesta Španielska 11. marca, aby pomohla zdravotníkom.

"Dňa 19. marca som začala vykazovať symptómy nákazy. Nechala som sa otestovať 22. a o deň neskôr som už mala výsledok," hovorí Clara. Spočiatku pripisovala tiesnivý pocit v hrudi úzkosti, pretože nemocnica bola plná kritických prípadov. O deň nato sa zobudila bez čuchu a chuti. "A pamätám si, že ma veľmi boleli oči. To ale neskôr zmizlo," hovorí.

Test preukázal, že sa nakazila koronavírusom. "Tušila som to. Keď som zavolala zdravotníckej organizácii a povedala som, že nemám čuch a chuť, povedali, že 60 percent pacientov vykazuje tento symptóm. Hovorili sme aj o horúčke, kašli a problémoch s dýchaním, no tieto príznaky som nepociťovala," tvrdí. "A v ten deň mi majiteľ bytu povedal, že sa mám odsťahovať."

Okamžite sa uzavrela do spálne a zvyšným trom spolubývajúcim povedala, že bude extrémne opatrná. Plánovala používať iba kuchyňu a oddelený záchod. No jej spolubývajúci sa báli, že sa nakazia smrteľnou chorobou a aj prenajímateľ trval na svojom. Cez telefón nástojil, aby sa okamžite odsťahovala. Ona mu vysvetľovala, že odíde, ale nie okamžite, no neúspešne. "Neprestával na mňa tlačiť cez telefón a stále hovoril, že musím okamžite odísť."

Clara rozumie jeho obavám, no myslí si, že sa mohol inak zachovať. Majiteľ si podľa nej zrejme myslel, že je ohrozený kvôli svojmu vyššiemu veku. Sestrička musela požiadať národnú asociáciu zdravotných sestier o pomoc s hľadaním nového ubytovania. Teraz dočasne býva v hoteli.

Aj jej kolega zažil podobnú situáciu. Niekoľko nocí musel s horúčkou 38,5°C prespať v aute a až potom sa dostal do hotela, ktorý bol pre koronavírus prestavaný na zdravotnícku budovu.

Španielsko je v súčasnosti druhou najviac postihnutou krajinou sveta. Hlásia 152 000 prípadov nákazy.