Legendárny Gretzky fandí Ovečkinovi: Dúfam, že moje rekordy prekoná

Bývalý kanadský hokejista Wayne Gretzky podporil Alexandra Ovečkina v snahe o prekonanie rekordu v počte strelených gólov v zámorskej NHL.

Gretzky v rozhovore pre theathletic.com uviedol, že by to bolo dobré pre celý hokej. Gretzky počas 1487 zápasov v NHL a zaznamenal 894 gólov, Ovečkin ich má na konte 706 za 1152 zápasov.

"Povedal som to už tisíckrát. Podporujem Ovečkina rovnako ako všetci ostatní. Bolo by to skvelé pre hokej. Nikto mi nemôže vziať to, čo som dokázal v mojej kariére a som na to veľmi hrdý. Ale ak má Alexander šancu prekonať môj rekord, tak dúfam, že budem prvý, kto mu potrasie rukou," povedal legendárny Kanaďan.