Krutý zásah koronavírusu: Dievčatku s rakovinou krvi hrozí to najhoršie, rodičia sú zúfalí

Rodičia trojročného dievčatka trpiaceho zriedkavou formou rakoviny krvi sa boja, že zomrie, keďže jej operácia bola presunutá na neskôr v dôsledku pandémie.

Minulý rok bola Adeline Davidson (3) diagnostikovaná myelodysplazia, zriedkavá krvná choroba postihujúca jedno z 250 000 detí. Ako informuje The Sun, koncom februára sa konečne dočkala termínu na transplantáciu kostnej drene. V deň D ale lekári v glasgowskej nemocnici zistili, že Adeline je nachladnutá. "Všetci sme boli pripravení na začiatok transplantácie, ale lekári z výteru z krku zistili, že je ešte prechladnutá, takže sme museli niekoľko dní počkať, kým bude úplne zdravá," hovorí jej matka Steph. Vrátiť sa mali o tri dni.

Počas týchto pár dní sa začal koronavírus nekontrolovateľne šíriť celým Spojeným kráľovstvom a lekári museli opäť presunúť transplantáciu, aby sa pripravili na Covid-19. Najbližší možný termín je koniec leta 2020.

Rodičia Steph (26) a Jordan (28) sa obávajú, či sa rakovina nerozvinie do leukémie. "Jej stav je stabilizovaný pomocou transfúzií krvných doštičiek, ale čím dlhšie na nich zostáva, tým je väčšia pravdepodobnosť, že dostane infekciu a jej telo odmietne transplantáciu." Elektrikár Jordan a matka troch detí Steph sa momentálne nachádzajú v domácej izolácii s Adeline a ich dvojičkami Jude a Josie (1). Prosia ľudí, aby šli darovať krv a pomohli udržať ich dcérku nažive.

Dievčatko chodí na transfúzie pravidelne každý týždeň, no v dôsledku pandémie darujú ľudia krv menej. Je možné, že onedlho bude v britských nemocniciach nedostatok tejto najvzácnejšej tekutiny.

Adeline mala na začiatku februára 2019 iba dva roky, keď si jej rodičia všimli, že jej nie je dobre. Po rokoch testov doktori prišli na jej diagnózu - trpí myelodysplaziou, zriedkavou formou rakoviny krvi, kedy krvinky v kostnej dreni nedozrievajú. Každý týždeň chodí na transfúziu krvných doštičiek a približne každý mesiac na transfúziu červených krviniek.

Po počiatočnej radosti z nájdenia darcu, ktorý chce ich dcérke dať šancu na nový život, prišli starosti. Doktori povedali, že transplantácia sa uskutoční na konci leta, prípadne na začiatku jesene, no rodičia sa obávajú, že v skutočnosti to bude ešte neskôr. Taktiež sa boja, že anynomný darca sa nakazí koronavírusom a teda už nebude môcť darovať kostnú dreň.

"Nemôžeme sa vyjadrovať k individuálnym pacientom. Ďakujeme našim zamestnancom za ich snahu pri riešení situácie s COVID-19 a našim pacientom za porozumenie. Ohľadom koronavírusu sa riadíme pokynmi stanovenými detskými transplantačnými jednotkami vo Veľkej Británii. To znamená, že transplantácie pre pacientov s nezhubnými ochoreniami budú odložené, ak to je možné. Transplantácie pre pacientov so zhubnými ochoreniami budú pokračovať normálne," komentovala situáciu nemocnica.