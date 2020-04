Hokejová revolúcia! Švajčiarska kráska bude šéfovať Bernu

Vypálila mužom rybník! Bývalá švajčiarska hokejistka Florence Schellingová (31) sa postarala o prelomenie citlivého tabu, keď zasadla na miesto, ktoré dlhé roky patrilo výsostne mužom.

Do bojov o najvyššie méty povedie ako Bern ako generálna manažérka! Chlapi z nej šaleli ešte počas jej aktívnej kariéry a obdiv budí aj po jej ukončení. Pôvabná Schellingová sa do dejín ľadového športu zapísala ako najlepšia brankárka majstrovstiev sveta, olympijských hier a dvakrát sa stala švajčiarskou hokejistkou roka. Okrem domácej scény uchvacovala v maske aj v Škandinávii či v zámorí.

Po tom, ako Schellingová zavesila korčule na klinec, sa vrhla do trénovania. Viedla dievčenskú reprezentáciu do 18 rokov a ľudí odzbrojuje nielen svojím sexepílom, ale aj inteligenciou, vedomosťami a inovatívnym prístupom. Ten bude teraz môcť bronzová medailistka zo Soči 2014 zúročiť ako vôbec prvá generálna manažérka mužského profesionálneho tímu na svete. A to hneď v čele Bernu, ktorý je s kapacitou 17-tisíc divákov najnavštevovanejším európskym veľkoklubom súčasnosti!

„Ihneď som vedela, že túto výzvu chcem prijať a idem do toho. Mojím cieľom je odviesť dobrú prácu a vrátiť Bern na absolútny vrchol," uviedla hrdo na svojom internetovom profile Schellingová, ktorá si v novej funkcii verí.

Veď prečo by aj nie? Ruku na srdce, páni – komu z vás by sa pri rokovaniach s takouto fešandou nepodlomili nohy?