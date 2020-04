Ľudia budú pred prijatím do sociálneho zariadenia testovaní na koronavírus: Zmeny v domovoch seniorov

Vláda prerušila rokovanie o tom, aby ľudia, ktorí budú umiestňovaní do zariadení sociálnych služieb, ale aj ľudia bez domova boli najprv otestovaní, či sa nenakazili novým koronavírusom.

Kabinet musí ešte doriešiť, akým spôsobom budú ľudia testovaní. Na testovaní sa dohodlo ministerstvo práce s primátormi, vyššími územnými celkami aj Úradom verejného zdravotníctva. Testovať sa po novom majú všetci noví klienti zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, domovov sociálnych služieb a špecializovaných zariadení. "Rokovanie bolo prerušené z toho dôvodu, že upravujeme presnejšie, akým spôsobom budú ľudia testovaní. U tých, u ktorých bude možné zariadiť prevoz do mobilných zariadení, tak budeme uprednostňovať, že ich tam dovezieme. U tých, kde nebude možný prevoz, tak sa pripraví metodika, ako budú odberné výtery zrealizované priamo v zariadeniach, kde budú ľudia v karanténe," priblížil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).

Ministerstvo práce podotklo, že najmä v prípade seniorov ide o najrizikovejšiu skupinu, ktorá je ohrozená novou pandémiou. Po novom tak do týchto zariadení má byť možné prijať iba klienta, ktorý je odkázaný na bezodkladné poskytnutie danej sociálnej služby a zároveň absolvoval test na nový koronavírus s potvrdeným negatívnym výsledkom a absolvoval 14-dňovú povinnú karanténu pred nástupom do zariadenia. Ministerstvo vyčíslilo, že za týchto podmienok bude mesačne pravdepodobne prijímaných 800 ľudí.

"Podarilo sa nám dosiahnuť dohodu s ÚVZ, že budú testovať nových klientov zariadení. Akurát nedokázali zorganizovať zber vzoriek a transport do laboratórií, ktoré budú vzorky testovať. V spolupráci s primátormi, VÚC, zariadeniami, sa nám podarilo urobiť logistiku tak, že budeme môcť sami vzorky zbierať a transportovať ich, aby sme mohli otestovať všetkých nových klientov zariadení sociálnej starostlivosti," priblížil Krajniak pred rokovaním vlády. Vyčíslil, že mesačne bude môcť byť otestovaných 1300 ľudí. "Tým by sme dokázali zabezpečiť, že každý nový klient bude otestovaný a do momentu, kým nebudeme vedieť výsledok, bude v nejakej karanténe, kde na to vyčleňujeme kapacity, a teda sa nemusia ostatní klienti zariadení báť, že by sa nákaza rozšírila," dodal Krajniak.

Materiál z dielne rezortu práce zároveň počíta aj s pomocou ľuďom bez domova, ktorých testovanie má byť tiež prioritou. Okrem toho je potrebné myslieť aj na ich ubytovanie, aby mali zabezpečený prístup k základnej hygiene. "Urýchlene by mali byť mobilizované vhodné ubytovacie kapacity na tento účel, v ktorých by mohli realizovať samoizoláciu ako ďalší krok prevencie," uvádza sa vo vládnom materiáli s tým, že potrebné je im zabezpečiť aj prístup k zdravotnej starostlivosti, jedlu a chrániť ich pred represívnymi opatreniami.

Nemali by byť trestaní za to, že v prípade zákazu vychádzať nezostali doma. Mali by byť uchránení pre pokutami a inými sankciami a musia mať k dispozícii bezpečné alternatívy. "Pre elimináciu šírenia ochorenia je nevyhnutné, aby sa všetkým osobám pri príjme do zariadení sociálnych služieb krízovej intervencie poskytujúcich ubytovanie, najmä nocľahární a útulkov, kontroloval klinický stav a overoval kontakt s osobami podozrivými z ochorenia COVID-19 alebo potvrdenými prípadmi ochorenia," uvádza sa vo vládnom materiáli. V prípade pozitívnych zistení je identifikovanej osobe nariadená izolácia v karanténnom zariadení. VÚC a mestá s počtom obyvateľov nad 20.000 zriadia karanténne zariadenia, v ktorých má byť vykonávaná 14- dňová izolácia pre ľudí bez domova, a majú byť aj otestovaní.