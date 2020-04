Slovenskí chovatelia oviec zúfajú: Najväčšia kríza, akú sme kedy zažili

Chov oviec na Slovensku prechádza podľa chovateľov asi najvýraznejšou krízou akú kedy zažili.

Aj preto sa chovatelia oviec stretli tento týždeň s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jánom Mičovským a ďalšími zástupcami agrorezortu. Najvýznamnejším medzníkom stretnutia je prísľub ministra, že výšku podpôr na dobytčiu jednotku oviec a kôz vyrovná s výškou podpory chovu dojných kráv. Od ministra odznel aj prísľub ohľadom pomoci s odbytom jahniat. Agentúru SITA o tom vo štvrtok informoval riaditeľ Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku Slavomír Reľovský.

Zástupcovia ovčiarov predostreli najvyšším štátnym funkcionárom pôsobiacich v agrosektore ich najväčšie trápenia, ale aj ciele, ktoré chcú dosiahnuť. V týchto dňoch ich trápi najmä problém s odbytom jahniat. "Chov oviec a kôz sa v týchto dňoch nachádza vo veľkej kríze, za posledné roky rapídne poklesli stavy a súčasné problémy môžu toto odvetvie úplne pochovať. Aktuálne sa na Slovensku chová 320 000 oviec a 18 000 kôz. Pred 20-timi rokmi sme ich pritom chovali okolo 600 000. Prírodné podmienky na Slovensku pre chov oviec máme pritom ideálne. Kľudne by sa na Slovensku mohlo chovať opäť aj v dvojnásobku terajších stavov oviec," ozrejmil Slavomír Reľovský.

Asi najvýznamnejším medzníkom stretnutia je podľa chovateľov prísľub ministra, že výšku podpôr na dobytčiu jednotku oviec a kôz vyrovná s výškou podpory chovu dojných kráv. "Bolo by to systémové riešenie, ktoré by výrazne vyrovnalo konkurenčné podmienky chovateľov a voľba chovu druhu hospodárskych zvierat na farmách by sa neriadila len dotačnou politikou," dodal Reľovský.

Odznel aj prísľub ohľadom pomoci s odbytom jahniat. Štát by chcel podať ovčiarom pomocnú ruku a pokúsi sa zabezpečiť odbyt približne 100 ton mäsa pre štátne hmotné rezervy. "Zďaleka nejde o lukratívny predaj, ale pre chovateľov, ktorí nemajú odbyt to môže byť spása pred úplným krachom. Chovatelia oviec preto dúfajú, že v blízkej dobe sa podniknú prvé reálne kroky riešenia tohto problému," doplnil riaditeľ Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku.

Prebehli taktiež stretnutia s predstaviteľmi sektoru obchodu, ktorých výsledkom bol prísľub zo strany obchodníkov o snahu smerujúcu k nákupu slovenskej jahňaciny pre slovenského spotrebiteľa. Otvorila sa aj téma odbytu vlny a jej spracovania. Diskutovala sa vízia vybudovania jednej spoločnej slovenskej prevádzky na spracovanie ovčej vlny.

Pozitívnou správou je podľa chovateľov oviec aj záujem štátu o zjednodušenie podmienok pre tzv. „farmárske bitúnky“, pri predávaní jahniat priamo od chovateľa. V blízkej dobe by teda mali byť pripravené zmeny v legislatíve, ktorej výsledkom by malo byť zjednodušenie spracovania jahniat a kozliat priamo na farme a ich následný predaj.

Stretnutie chovateľov s predstaviteľmi štátu by mohlo podľa chovateľov priniesť pozitívny zvrat v chove oviec a kôz na Slovensku. Kľúčovou ostáva skorá realizácia opatrení. „Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku bol prvým chovateľským zväzom, ktorý u seba prijal nový minister. Naším členom vďaka tomu prinášame viacero skvelých správ. Ak sa naplnia sľuby rezortu pre náš zväz a záchranné koleso bude naozaj hodené, môže to zastaviť krízu, v ktorej sa práve nachádzame. Musí sa tak udiať skoro, viacerí chovatelia uvažujú o úplnom konci s chovom oviec a kôz,“ uzavrel predseda Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku Igor Nemčok.