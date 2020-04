Trápenie chorej českej herečky známej z rozprávok: Kvôli rakovine rozchod s priateľom!

Česká herečka Míša Kuklová (52), známa napríklad ako princezná Jasnenka z rozprávky O princeznej Jasnenke a lietajúcom ševcovi či ďalšej rozprávky Z pekla šťastie, má rakovinu prsníka.

Ako teraz informuje Aha!, chorobe sa rozhodla obetovať vzťah s priateľom Josefom Wittnerom (40). ,,S Pepinom som sa rozišla. Potrebujem teraz byť sama a mať čistú myseľ,“ povedala tmavovláska denníku. S podnikateľom bola dva roky, ochraňoval ju a vedel rozosmiať. ,,Je to dobrý chlap a som vďačná, že som takú lásku mohla zažiť."

Kuklová sa vyjadrila, že je teraz pre ňu na prvom mieste zdravie, aj s ohľadom na to, že má syna Romana (11), ktorý ju potrebuje. ,,Dá sa to všetko asi len ťažko pochopiť, ale robím, čo cítim, že musím,“ vysvetlila Aha! s tým, že je to zložité. Opísala tiež, že rakovinu odhalila sama, lebo bežné vyšetrenie mamografom nič nezachytilo.

,,Možno tri roky som cítila zmeny v citlivosti prsníka, až o dosť neskôr som potom objavila akési tvrdnutie žliaz,“ povedala herečka a odkázala ženám, aby dbali na prevenciu. Sama teraz podstupuje hormonálnu liečbu. ,,Nádor bolo vidieť až na magnetickej rezonancii a bol veľký. Preto som podstúpila operáciu oboch prsníkov a odobratie dvanástich uzlín. Ak všetko dobre pôjde, len sa zaradím medzi ženy, čo majú silikóny,“ cituje Kuklovú Aha!. Herečka účinkovala tiež napríklad v seriáli Ordinácia v ružovej záhrade.