Žena po krvácaní z nosa stratila pamäť: Čo pre ňu spravil jej priateľ, vás dojme k slzám

V novembri 2019 sa Sophie Clayton (26) z britského Worcester Parku chystala na nočnú službu, keď jej začala tiecť z nosa krv.

Mladá žena si z toho najprv ťažkú hlavu nerobila. ,,Krvácalo mi z nosa 20 minút, sedela som v kuchyni s mamou a čakala, kým to prestane. Zrazu sa mi spustila krv aj z ľavého oka,“ opisuje. Začala strácať kontrolu nad ľavou stranou tela a keď jej mama chcela zavolať záchranku z jej mobilu, nevedela jej povedať PIN na jeho odomknutie. Keď záchranári prišli a pýtali sa jej, aký je dátum, nedokázala odpovedať. ,,Nepamätala som si ani svoje meno, bolo to desivé.“

Sophie previezli do nemocnice, utrpela stratu pamäti. ,,Nemala som poňatie, kto sú ľudia okolo či koľko mám rokov. Izba bola pre mňa plná cudzích ľudí, aj ja som pre seba bola cudzia, bolo to absolútne príšerné,“ cituje ju The Sun. Nepamätala si rodinu ani priateľa. ,,Jonathan bol posledný, komu som písala, takže som vedela, že nejakého priateľa mám, ale netušila som, kto to je. Pýtala som sa mamy, či povedala ´tomu mužovi´ čo sa stalo.“ Keď prišiel do nemocnice a mama jej ho predstavila, Sophie sa rozplakala. ,,Tak zúfalo som sa naňho snažila spomenúť, ale nemohla som,“ hovorí.

Mladej žene diagnostikovali funkčnú neurologickú poruchu, s ktorou sa mohla už narodiť. V jej mozgu bol tlak, ktorý uvoľnil krvácanie z nosa a spôsobil, že nervový systém sa „odpojil“ od mozgu. Ako následok sa mladá žena musí niektoré veci učiť odznova, jednou z hlavných je chodenie. Jonathan a Sophie sa spoznali v novembri 2017 cez Tinder. Keď dievčinu prepustili z nemocnice, mladík sa snažil oživiť jej spomienky tým, že opakoval najkrajšie rande, ktoré mali za sebou.

,,Jedno z našich prvých rande bolo na vianočných trhoch v meste Bath. Keď ma pustili z nemocnice, Jonathan ma tam zobral. Ďalej ma priviedol do botanickej záhrady Kew Gardens, kde sa ma v decembri 2017 spýtal, či s ním budem chodiť. Autom ma vozil po Londýne a ukazoval mi miesta, kde sme spolu boli,“ opísala Sophie. ,,Bolo bolestivé nepamätať si naše spoločné spomienky, ale milujem ho za to, ako sa ich snažil oživiť. Čoskoro som spozorovala, že sa doňho zamilovávam,“ povedala.

Jonathan s priateľmi pre ňu vytvorili fotoalbum spomienok. ,,Dal mi tiež fľaštičky, v ktorých boli ukryté odkazy s dôvodmi, prečo ma miluje. Vždy, keď som sa cítila zle, som si jeden prečítala a musela sa usmievať.“ Polroka po osudnom krvácaní z nosa Sophie stála pracuje na tom, aby sa vrátila do života. Je na vozíčku a štyrikrát týždňa chodí za odborníkmi na terapie a fyzioterapie. So svojím stavom sa však musí naučiť žiť. ,,Doktori nevedia, či sa mi niekedy vráti pamäť, alebo či sa to, čo som zažila, nezopakuje.“ Je však rozhodnutá sa s osudom popasovať. ,,Bola som šokovaná, zmätená a smutná, že som stratila 26 rokov spomienok. Ale teraz sa zameriavam na to, aby som si vytvorila nové,“ hovorí.