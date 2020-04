Za prácou do zahraničia dochádza pravidelne až 138-tisíc Slovákov: Z týchto častí krajiny cestuje najviac ľudí

Za prácou do zahraničia dochádza pravidelne až 138-tisíc Slovákov, čo predstavuje 5,5 percenta zamestnaných obyvateľov SR.

Výsledky posledného prieskumu o počtoch pendlerov dochádzajúcich do zahraničia z rôznych častí Slovenska predstavila analytička WOOD & Company Eva Sadovská. "V roku 2018 dosiahol na Slovensku počet takýchto zamestnancov 138-tisíc, čomu zodpovedal podiel 5,5 percenta zo všetkých zamestnaných Slovákov a Sloveniek. Slovensko je tak veľmocou pendlerov, nakoľko s výrazným odstupom ide o najvyšší podiel v rámci celej EÚ," uvádza Sadovská.

Najviac pendlerov pochádza zo stredného a východného Slovenska. "Najvyšší podiel pravidelne dochádzajúcich za prácou do zahraničia na úrovni 7,2 percenta sa týkal stredného Slovenska. Počet pendlerov v tejto časti Slovenska bol evidovaný na úrovni 45-tisíc," uvádza Sadovská. Podobná situácia je aj na východnom Slovensku, kde počet 49-tisíc pendlerov predstavuje sedem percent zo všetkých zamestnaných. "V prípade západného Slovenska, bez Bratislavského kraja, predstavovala analyzovaná miera 4,3 percenta, čomu zodpovedalo 38-tisíc zamestnaných dochádzajúcich pravidelne za prácou do zahraničia. V Bratislavskom kraji predstavoval počet pendlerov 65-tisíc a analyzovaná miera bola v rámci SR najnižšia, na úrovni 2 percentá," doplnila analytička.

Najviac Slováci dochádzajú za prácou do Rakúska, Česka a Nemecka. Podľa údajov Štatistického úradu SR sú najčastejšími pracovnými destináciami pendlerov krajiny EÚ, predovšetkým Rakúsko, Česká republika a Nemecko. "Do Rakúska dochádzalo v roku 2018 za prácou pravidelne až 47,6 tisíca Slovákov. V prípade Českej republiky išlo o 31,2 tisíca Slovákov, v prípade Nemecka o ďalších 26,2 tisíca. Počet Slovákov cestujúcich za prácou do Maďarska predstavoval 8,2 tisíca," informuje Sadovská. V prípade mužov dominuje sektor stavebníctvo, v prípade žien zdravotníctvo. Slováci dochádzajúci za prácou do zahraničia sú často aj zamestnancami v oblastiach gastronómie a cestovného ruchu. "Zo spomínaných 138 tisíc pendlerov je 47-tisíc žien a 91-tisíc mužov," doplnila analytička.

"Slovensko je v rámci EÚ s mierou cezhraničného dochádzania za prácou na úrovni 5,5 percenta jednoznačne pendlerskou veľmocou. Za nami nasledujú krajiny ako Luxembursko, Estónsko, Chorvátsko a Belgicko, s mierou cezhraničného dochádzania za prácou v rozpätí 2,5 – 2,7 percenta," uvádza analytička. V rámci krajín V4 má po Slovensku druhý najvyšší podiel pendlerov Maďarsko na úrovni 2,4 percenta. V prípade Poľska a Českej republiky ide o podiely 1,3 percenta a 1,2 percenta. Z pohľadu absolútnych čísiel pravidelne kvôli práci prechádza hranice svojho štátu najviac Francúzov (439-tisíc), Nemcov (278-tisíc) a Poliakov (212-tisíc). "Aj v prípade tohto porovnania patríme na vrchol rebríčka, nakoľko Slovensku s počtom pendlerov 138-tisíc patrí štvrtá priečka. Za nami nasledujú Taliani a Rumuni s počtom cezhranične dochádzajúcich zamestnancov na úrovni 130 tisíc," uzavrela Sadovská.