Sadio Mané by akceptoval sezónu aj bez titulu: Trpký scenár pre Liverpool?

Zrejme len málokto na svete ešte verí, že keď sa dohrá anglická futbalová Premier League, nebudú dvíhať nad hlavu majstrovskú trofej hráči FC Liverpool.

Zverenci nemeckého trénera Jürgena Kloppa majú pri aktuálnom prerušení futbalového diania na čele tabuľky priepastný 25-bodový náskok pred obhajcom Manchestrom City.

Jedna z hviezd jeho tímu sa vyjadrila, že vzhľadom na pandémiu koronavírusu by akceptovala aj to, keby sa Liverpool nestal anglickým šampiónom v ročníku 2019/2020.

"Chcem vyhrávať zápasy a získavať trofeje, to by bolo skvelé. V momentálnej situácii, keď vidím, čo sa teraz všetko deje, by som to dokázal pochopiť," uviedla opora ofenzívy The Reds Sadio Mané pre rozhlasovú stanicu talkSport, referuje o tom web Eurosportu.

Pri obrovskom náskoku, keď len dve víťazstvá delia Liverpoolčanov od prvého ligového titulu po 30 rokoch, by to bol pre klub veľmi trpký scenár. "Ale mnoho miliónov ľudí na celom svete to má v týchto časoch oveľa náročnejšie. Niektorí prišli o členov svojich rodín," zdôraznil 27-ročný Senegalčan.

Aj keby už neprišlo k pokračovaniu prerušenej sezóny pre koronavírus, mal by sa Liverpool podľa názoru šéfa Európskej futbalovej únie (UEFA) Aleksandra Čeferina stať anglickým majstrom. "Nevidím nijaký scenár, podľa ktorého by k tomu nemalo prísť," poznamenal Čeferin. Ani Mané však nestráca nádej: "Pre mňa osobne je to sen, chcem vyhrať tú trofej tento rok."