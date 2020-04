Zdravotníci čelia traumatizujúcim zážitkom: V Británii im pomôžu psychológovia

Každému z 1,4 milióna zamestnancov britského Národného zdravotníckeho systému (NHS) bude od piatka bezplatne ponúknutá psychologická pomoc na vyrovnanie sa s traumatizujúcimi zážitkami počas liečby pacientov s ochorením COVID-19, píše britský denník The Guardian.

K dispozícii budú mať viac ako 1500 špecialistov, on-line terapie a možnosti absolvovať skupinové sedenia. Dostanú tiež praktickú a finančnú pomoc, psychologickú podporu a pomoc pri problémoch so spánkom.

"Nerada by som používala vojnovú rétoriku, no po tejto kríze uvidíme množstvo zdravotníkov trpiacich posttraumatickým stresovým syndrómom," tvrdí riaditeľka programu na podporu duševného zdravia Lucy Warnerová. Zároveň dodala, že zdravotníci túto pomoc zrejme nebudú potrebovať hneď, ale pravdepodobne až o tri alebo šesť mesiacov, keď pandémia opadne.

Podľa prezidenta Britskej komory psychológov (BSP) Davida Murphyho kladie súčasná kríza bezprecedentné požiadavky na všetkých zamestnancov pracujúcich v zdravotníctve a v oblasti sociálnej starostlivosti. "Nielenže čelia hodinám intenzívnej práce, dlhým nadčasom či riziku infekcie, no taktiež sa musia neraz vyrovnať aj so psychologickými ťažkosťami pacientov, starajú sa o tých zomierajúcich a poskytujú podporu smútiacim rodinám. To platí pre klinický personál, ako aj pre neklinický personál pracujúci v prvej línii," doplnil.