Šéf UFC vybabral s nariadeniami: Súboje by mali prebiehať na netradičnom mieste

Galavečer miešaných bojových umení UFC 249 sa 18. apríla zrejme uskutoční v komplexe Tachi Palace Casino Resort.

Ten sa nachádza na pôde patriacej indiánskemu kmeňu Tachi-Yokut neďaleko kalifornského mesta Lemoore. Denník New York Times o tom informoval s odvolaním sa na tri zdroje, ktoré nechceli byť menované, keďže prezident organizácie Dana White ešte oficiálne neoznámil dejisko.

UFC sa presunom do indiánskej rezervácie vyhne nariadeniu o obmedzení pohybu, ktoré pre pandémiu nového koronavírusu platí v Kalifornii. Nepotrebuje ani odobrenie Kalifornskej štátnej športovej komisie (CSAC), tá zakázala všetky súboje do 31. mája. "Dejisko na 18. apríla mám zabezpečené už dva mesiace, takže aj potom budeme organizovať zápasy," povedal White. Pre bojovníkov, ktorí počas opatrení nemajú ako pricestovať do USA, zháňa súkromný ostrov, kde by sa mohli konať duely s medzinárodnou účasťou. Conor McGregor radí Írsku: Pošlite do ulíc armádu! Kasíno pre nákazu dočasne uzavrelo svoje brány 20. marca, no UFC tam plánuje usporiadať najbližšie štyri podujatia. Prvým bude galavečer UFC 249 s hlavným zápasom medzi Američanmi Tonym Fergusonom a Justinom Gaethjem o titul dočasného šampióna ľahkej váhy. Gaethje necelé dva týždne pred termínom nahradil držiteľa riadneho opasku Chabiba Nurmagomedova, ktorý sa počas pandémie nemohol dostať z domovského Ruska.

Ferguson ťahá dvanásťzápasovú víťaznú sériu a už po piaty raz v kariére mu nepriaznivé okolnosti zmarili stretnutie s Nurmagomedovom. Ten napriek absencii nepríde o titul šampióna ľahkej váhy. V odvete si zmerajú sily bývalé šampiónky slamovej váhy Rose Namajunasová z USA a Brazílčanka Jessica Andradeová. V ťažkej váhe nastúpi kamerunsko-francúzsky reprezentant Francis Ngannou proti Jairovi Rozenstruikovi zo Surinamu. Celkovo sa odohrá tucet súbojov.

Galavečer sa mal pôvodne uskutočniť v Barclays Center v Brooklyne, newyorské dejisko však padlo po prepuknutí nákazy v USA. Najprestížnejšia organizácia MMA musela odložiť akcie v Londýne, Columbuse i Portlande, no

Priamy prenos sa bude v USA predávať prostredníctvom pay-per-view za 65 dolárov. UFC pripravuje sadu opatrení, ktoré majú zamedziť šíreniu koronavírusu, všetci ľudia v komplexe sa podrobia moderným lekárskym testom. Podujatie sa uskutoční bez fanúšikov, ale vpustia naň hŕstku novinárov. V miestnostiach sa nebude zdržiavať viac než desať ľudí, do obsadených izieb nebude chodiť hotelová služba. Komentátori nebudú sedieť v bezprostrednej blízkosti klietky, zdvojnásobí sa počet lekárov a k dispozícii bude aj úrazová pohotovosť.

CSAC napriek opatreniam nesúhlasí so snahou UFC: "Komisia sa riadi pravidlami kalifornského guvernéra Gavina Newsoma, zdravotnými úradmi a odporúčaniami Asociácie lekárov ringových športov na zrušenie akcií, kde môže dôjsť k prenosu ochorenia COVID-19.Po vzore UFC sa však inšpirovala aj britská organizácia Cage Warriors, ktorá takisto hľadá "súkromné dejisko" pre niektoré svoje podujatia na rok 2020.