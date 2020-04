Francúzsko má ďalších 541 obetí vírusu, čiastočný zákaz vychádzania sa zatiaľ nezruší

Francúzsko za posledných 24 hodín zaznamenalo ďalších 541 úmrtí na komplikácie spojené s chorobou COVID-19, ktorú spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2. Na brífingu v Paríži o tom v stredu večer informoval riaditeľ francúzskeho úradu verejného zdravotníctva Jérôme Salomon, ktorého citovala agentúra AFP.

Ide o údaj o úmrtiach v nemocniciach. Bilanciu obetí epidémie z radov dôchodcov v domovoch s opatrovateľskou službou v stredu pre technické problémy nezverejnili.

Na jednotkách intenzívnej starostlivosti je vo vážnom stave 7 148 chorých z celkovo 30 375 hospitalizovaných. Podľa bilancie z utorka od 1. marca, ktorý je označovaný za začiatok epidémie choroby COVID-19 vo Francúzsku, podľahlo komplikáciám vyvolaným koronavírusom už 10 328 ľudí, z toho približne dve tretiny zomreli v nemocniciach.

Hovorkyňa francúzskej vlády Sibeth Ndiayeová v stredu informovala, že od prvého kola komunálnych volieb a vyhlásenia stavu zdravotnej núdze vo Francúzsku zomreli na COVID-19 piati starostovia a predsedovia miestnych zastupiteľstiev.

Vo Francúzsku už štvrtý týždeň platí súbor vládnych opatrení, ktorých súčasťou je aj obmedzenie pohybu ľudí mimo svojho domova. Premiér Édouard Philippe v stredu na pôde Národného zhromaždenia vyhlásil, že tieto reštrikcie ešte nejaký čas potrvajú.

"Nemôžeme robiť konečnú bilanciu, pretože opatrenia musia ešte trvať," vyhlásil. V prípade, že by sa zrušili alebo by sa nerešpektovali, podstupovali by sme riziko, čo by bola v skutočnosti istota, že vírus bude opäť veľmi rýchlo kolovať," dodal.

V rámci celosvetového boja proti šíreniu nového koronavírusu Francúzsko poskytlo Afrike finančnú pomoc vo výške takmer 1,2 miliardy eur. Informoval o tom v stredu vo francúzskom parlamente šéf diplomacie Jean-Yves Le Drian.