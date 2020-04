Trump pohrozil WHO, šéf organizácie reaguje: Ak sa nezjednotíme, to najhoršie ešte len príde

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v stredu varoval pred politizáciou pandémie koronavírusu. Súčasne sa Spojeným štátom poďakoval za veľkorysosť pri financovaní globálnych iniciatív v oblasti zdravia, ako je boj proti pandémii COVID-19.

Reagoval tak na kritiku, ktorú v noci na stredu na adresu WHO vyslovil americký prezident Donald Trump, ktorý súčasne pohrozil zastavením platieb pre WHO pre jej údajné nezvládnutie situácie okolo nového koronavírusu. Tedros však na brífingu v Ženeve vyjadril nádej, že "USA budú naďalej prispievať svojím podielom" aj napriek hrozbe prezidenta USA.

Trump vo svojich vyjadreniach zároveň obvinil WHO z nadŕžania Číne, kde úrady zrušili dva a pol mesiaca trvajúci zákaz cestovania v meste Wu-chan, odkiaľ sa do sveta rozšírila pandémia koronavírusu.

Tedros v stredu na brifíngu v Ženeve vyzval, aby sa súčasná pandémia nepolitizovala, aby sa "nestrácal čas" hľadaním vinníka. "Je to ako zahrávať sa s ohňom," upozornil a dodal, že teraz sa treba správať rozumne.

Trump sa v noci na stredu pred novinármi vo Washingtone vyjadril, že zadrží platby do fondu WHO - orgánu OSN, ktorého sú USA najväčším prispievateľom. Okrem toho obvinil WHO, že je "veľmi naklonená Číne". Trump pritom nespresnil, akú sumu peňazí nezaplatí, a o niekoľko minút už povedal, že "ukončenie platieb ešte len zváži". Časť amerických kongresmanov následne žiadala, aby Tedros odstúpil z funkcie vo WHO, aby sa tak zabezpečilo jej financovanie.

Na stredajšom brífingu v Ženeve sa Tedros vyhol komentáru kritiky zo strany USA na adresu WHO, keď vyhlásil, že si nemyslí, že "to je potrebné". "Nemali by sme strácať čas na ukazovanie prstom (na domnelého vinníka). (...) Spojme sa," apeloval Tedros. Upozornil, že "ak sa nezjednotíme, to najhoršie ešte len príde".

Šéf sekcie WHO pre Európu Hans Kluge zdôraznil, že celosvetová kríza v oblasti verejného zdravia nie je čas na zníženie rozpočtu subjektu pracujúceho na koordinácii často nekoherentnej reakcie medzinárodného spoločenstva.

"Stále sme v akútnej fáze pandémie. Toto nie je čas na zníženie financovania," povedal Kluge, pričom však neodpovedal na otázku, či by európske štáty mohli pomôcť odstrániť všetky výpadky vo financovaní WHO.