Opatrenia, ktoré mali chrániť životy, sa vymkli spod kontroly: Na premiéra sa valí kritika z každej strany

Opatrenia, ktoré mali chrániť životy, sa vymkli spod kontroly.

Premiér Igor Matovič (46) si zanovito odmieta priznať chybu a zvaľuje kolaps dopravy na policajtov. Opoziční politici, ale aj partneri z koalície mu za represívne opatrenia na cestách poriadne naložili.

Takto vyzerá chaos!

Peter Pellegrini, podpredseda parlamentu (Smer)

- Takto vyzerá chaos v podaní predsedu vlády. Najskôr silné reči o ochrane ľudí pred vírusom. Keď sa mu situácia vymkla z rúk a skolabovala doprava v celej krajine, hodil to na našich vojakov a policajtov. Oni len napĺňajú jeho príkaz. A ešte aj na svojom FB z nich urobil doslova aktivistov, ktorí nepochopili, čo od nich chcel. A potom to, samozrejme, obratom vymazal! Tomu sa hovorí deštrukcia štátu. Nielen vo vzťahu k ľuďom, ale aj k tým, ktorí pracujú pre štát.

Toto nie je boj proti vírusu, ale proti ľuďom

Marián Viskupič, poslanec (SaS)

- To, na čo sme aj na vláde upozorňovali, sa, bohužiaľ, stalo realitou. Myslím si, že všetko pochopenie ľudí pre ťažkú situáciu sa práve skončilo. My sme povinní situáciu ľuďom uľahčovať, nie vytvárať nové a nové problémy. Toto nie je boj proti vírusu, ale boj proti ľuďom. Na riadenie krajiny je potrebný zdravý rozum, a mali by sme ho konečne začať používať!

Po sviatkoch musí prísť uvoľnenie

Martin Klus, štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí (SaS)

- Je pre nás nepredstaviteľné, aby po týchto tvrdých veľkonočných reštrikciách, ktorých zmysluplnosť zostáva otázna, neprišlo k adekvátnemu uvoľneniu. Obzvlášť, ak zostane rúškovo-karanténna disciplína zachovaná a výsledky testovania optimistické ako doposiaľ.

Upozorňoval som na problémy už skôr

Juraj Šeliga, podpredseda parlamentu (Za ľudí)

- Áno, aj ja som hovoril o problémoch, ktoré prinesie sprísnenie núdzového stavu. Bolo to v čase rozhodovania - bol priestor na diskusiu aj na kritiku. Dnes však toto opatrenie platí a všetci ho musíme rešpektovať. Viem, je to náročné, ako pre všetkých ľudí, ktorí stoja v kolónach, tak aj pre policajtov a vojakov, ktorí sú v službe. Chcem apelovať na všetkých koaličných partnerov, aby zvážili slová a odkazy cez médiá. Verejnosť dnes potrebuje jasnú komunikáciu a signál našej jednoty v boji proti koronavírusu.