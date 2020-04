Mala krásne deti a veľké životné plány: Žena († 39) svoje maličké štvorčatá už nikdy neuvidí

Najťažšie životné chvíle. 39-ročná Shabnum Sadiq z Pakistanu zomrela po tom, ako sa v apríli nakazila koronavírusom. Matka po sebe zanechala trúchliaceho manžela a 5 detí, medzi nimi 13-ročné štvorčatá.

Ako uvádza portál Metro, Shabnum bola v Pakistane uznávanou radkyňou a po tom, ako 6. apríla zomrela, miestna samospráva na jej počesť stiahla vlajky na pol žrde. „Pre nás všetkých to je veľmi šokujúce, naše myšlienky sú s jej rodinou a priateľmi,“ vyjadril svoju bolesť člen miestnej samosprávy James Swindlehurst.

Shabnum bola odhodlanou radkyňou a napriek tomu, že bola ešte len v prvom volebnom období, svoju prácu zbožňovala a obetovala pre ňu veľmi veľa. „Úzko sme spolupracovali a osobne mi bude veľmi chýbať. Je to výrazná strata pre radu a mesto, avšak nedá sa to porovnať so stratou, ktorú utrpela jej rodina, blízki priatelia a komunita,“ pokračuje člen miestnej samosprávy a jej kolega James.

Matka piatich detí sa nakazila zákerným koronavírusom počas cesty po Pakistane. Jej stav sa náhle zhoršil a chorobe podľahla. „Za každou štatistikou tohto vírusu je zničená rodina. Nech odpočíva v pokoji a jej rodina nájde útechu v láske, ktorou ich zahŕňala,“ vyjadril svoju ľútosť James.