Icardiho žena prehovorila: Po drsnom útoku exmanžela vysvetľuje, prečo vzala deti do Talianska!

Len prednedávnom poslal futbalista Maxi Lopez (35) drsný odkaz svojej exmanželke Wande Nare (33), ktorá vzala ich troch synov do Talianska, ktoré sužuje smrteľná nákaza. Tá sa teraz rozhodla prehovoriť.

Wanda bola Lopezovou manželkou do doby, kým nespoznala jeho spoluhráča Maura Icardiho, ktorý bol Lopezov dobrý priateľ. Potom, čo sa prevalil ľúbostný vzťah medzi Wandou a Maurom sa futbalisti znepriatelili. Wanda sa po rozvode vydala za Icardiho a porodila mu dve deti.

Odvety už prešlo niekoľko rokov, no Lopez sa Wande prednedávnom znovu pripomenul, keď jej poslal drsný odkaz. Obvinil ju, že je zlá matka, keďže Wanda vzala jeho troch synov z Paríža do Milána, ktoré je epicentrom koronavírusu. „Čo si to za matku? Vzala si naše deti z Paríža do ohniska nákazy. Zaujímalo by ma, prečo si porušila karanténu. Všade je globálna pandémia a všetkým hovoria, aby nevychádzali von a ty cestuješ s našimi deťmi z Paríža do Milána. Aká simatka?,“ zúril Lopez.

Ako uvádza web The Sun, Wanda sa teraz rozhodla prehovoriť a objasniť celú situáciu. "Maxi veľmi dobre vie, kde žijeme. Nie sme v Como (mesto v Lombardii), ale v inom meste neďaleko Como, kde je veľmi málo prípadov. Musela som opustiť Paríž, lebo tam, kde sme bývali mi skončila zmluva. Radila som sa aj s lekárom." Sexi agentka ďalej tvrdila, že všetci hráči PSG odišli do svojich krajín. "Teraz sme Taliani, ak sa mi niečo stane, tak nech je to radšej tu, doma. Mojím domovom je Taliansko, ktoré nám dalo všetky tie krásne veci, ktoré máme."

Podľa nej bolo riskantnejšie ísť súkromným lietadlom do Argentíny, namiesto toho šli z Paríža do Talianska na vlastných autách. "750 km, 9 a pol hodiny výletu. Spievali sme si milión pesničiek," opísala Wanda cestu. "Ide mi hlavne o deti," dodala.