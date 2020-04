Český herec Laufer je už 25 dní v bezvedomí: Obavy z poškodenia mozgu

Pripútaný na lôžko! Český herec a spevák Josef Laufer (80) je už 25 dní v bezvedomí v pražskej Nemocnici Na Homolce.

Podľa českých médií nie sú správy o jeho stave vôbec dobré. Lekári majú mať totiž strach, že má umelec poškodený mozog. Lauferova plánovaná operácia srdca sa neskončila vôbec dobre a nielen rodina, ale aj fanúšikovia majú o neho veľký strach. „Pepík uprostred zákroku skolaboval a po operácii sa im neprebudil z narkózy,“ prezradil českému denníku Aha! nemenovaný zdroj a smutne pokračoval: „V narkóze totiž mohlo dôjsť k poškodeniu mozgu.“

Z narkózy sa totiž mozog spamätáva určitý čas a s pribúdajúcim vekom na to potrebuje aj viac času. „K úmrtiu v narkóze či po nej síce občas dochádza, no so samotnou anestézou vo väčšine prípadov nesúvisí. Príčinou totiž býva iná pacientova diagnóza,“ vysvetlil českým médiám jeden z anestéziológov.

Niektorí umelcovi kolegovia si myslia, že príčinou je niekoľko narkóz, ktoré Laufer podstúpil v poslednom čase pre rôzne zdravotné komplikácie vrátane endoprotéz kolien. „Obávam sa, že Pepík prehnal tie narkózy, veď on bol inak zdravý ako rybička. Hrali sme s nadšením s Amforou futbal. Veď pre to a pre tenis si Pepík nechal urobiť kolená. Bol to športovec telom aj dušou,“ povedal klavirista Pavel Větrovec.