Parlament odklepol odklad splátok hypoték: Ako to bude fungovať v praxi?

Odklad splátok pôžičiek už schválil parlament a banky sú pripravené zaviesť opatrenie do praxe.

Ľuďom má pomôcť preklenúť súčasné neľahké obdobie. Požiadať o odloženie splátky však budú môcť iba klienti, ktorí doteraz podlžnosti poctivo platili. Odborníci varujú, aby po odložení nesiahali ľudia, ktorí nie sú v núdzi. Zmeny čakajú aj bezkontaktné platby. Zákon včera podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. Dňom vyhlásenia začne platiť a fungovať v praxi.

Súčastné opatrenia, ktoré pomáhajú v boji s koronavírusom negatívne vplývajú na ekonomiku a rodinný rozpočet mnohých domácností. Aby sa ľudia, ale ani firmy nedostali do problémov so splácaním úverov, schválila vláda a následne aj parlement možnosť využiť odklad splátok na dobu maximálne 9 mesiacov. Požiadať o to budete môcť už čoskoro svoju banku.

„Podmienkou odloženia splátok je, že žiadateľ nesmie byť v omeškaní so splácaním úveru viac ako 30 kalendárnych dní ku dňu doručenia žiadosti. Rovnako tak dlžník nesmie byť v omeškaní so sumou najmenej 100 eur pri inom úvere u toho istého veriteľa,“ upozorňuje ministertvo financií. Aj keď spĺňate podmienky, mali by ste to, či po tejto možnosti siahnete, zvážiť, a urobiť tak, len ak musíte.

„Ak momentálne nemajú ľudia alebo rodiny výrazne znížený príjem, resp. nevypadol hlavný príjem v domácnosti, s využitím odkladu splátok by som odporúčal byť rezervovaný a pristupovať k nemu veľmi zodpovedne,“ odporúča Martin Daráš, odborník na financie z PARTNERS GROUP SK. Banky sú pripravené túto možnosť klientom okamžite ponúknuť. „Pani prezidentka sa už prijatými zákonmi zaoberá, jej rozhodnutie bude známe čoskoro,“ povedal Martin Strižinec, hovorca prezidentky. Zmena začne platiť okamžite dňom vyhlásenia, čo by mohlo byť v najbližších dňoch.

Ako to bude fungovať

Zákon umožňujúci odklad začne platiť po jeho zverejnení.

Banky sa pripravujú a budú schopné zareagovať a klientom poskytnúť možnosť požiadať o odklad okamžite.

Klient o odklad bude môcť požiadať elektronicky alebo aj osobne na pobočke, vyplnením formulára.

Odložiť bude možno splátky spotrebného úveru a hypotéky maximálne na dobu 9 mesiacov.

O odklad budú môcť požiadať len ľudia, ktorí nie sú v omeškaní splátok viac ako 30 dní a dlh je menší ako 100 €.

So žiadosťou sa netreba ponáhľať, bude sa tak môcť urobiť počas celej doby trvania krízy spôsobenej šírením koronavírusu.

Klient sa bude môcť rozhodnúť, či odloženú sumu splatí formou predĺženia doby splácania, či navýšením mesačnej splátky.

Za odklad nebude mať klient negatívny záznam v úverovom registri a bude bez poplatkov.

Pozor - pri predĺžení splatnosti dlhšie splácate, a tým pádom zaplatíte viac na úrokoch.

Odklad nebude úplne zadarmo

Odklad nie je úplne zadarmo, pretože pri predlžovaní splatnosti dlhšie splácate, tým pádom zaplatíte viac na úrokoch.

Výška hypotéky (zostáva zaplatiť):

50 000 € na 15 rokov

Úroková sadzba: 1 %

Pri pokračovaní splátok ako štandardne – čiže bez zmeny:

Mesačná splátka: 299,25 €

Preplatenie na úrokoch: 3 865 €

(Zdroj: Finančný kompas)

Možnosti po odklade:

1. Predĺženie splatnosti po skončení pôvodného splátkového kalendára:

Mesačná splátka: 301,49 €

Preplatenie na úrokoch: 4 268 €

2. Navýšenie mesačnej splátky a dodržanie pôvodnej doby splatnosti hypotéky:

Mesačná splátka: 316,20 €

Preplatenie na úrokoch: 4 070 €