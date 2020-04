Alberta nepustili za chorou manželkou: Ten detail na fotke vás donúti zamyslieť sa

Sociálne dištancovanie v časoch zúriaceho koronavírusu píše dojímavé životné príbehy. Otec troch detí Albert si povedal, že v ťažkej situácii chce stáť pri svojej manželke za každú cenu. Svoju podporu počas chemoterapie jej preukázal krásnym spôsobom.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ako uvádza portál People, Albertovej manželkeOd začiatku liečby jej bol manžel veľkou oporou a stál pri nej pri každej jednej návšteve lekára. Keďže kvôli pandémii koronavírusu museli nemocnice pristúpiť k vážnym obmedzeniam a Albert Conner už nemohol byť pri svojej manželke počas chemoterapie, rozhodol sa pre krásne gesto.

„Cítil som sa zle, že nie som pri nej počas liečby, pretože som jej sľúbil, že to s ňou prekonám krok po kroku. Mal som pocit, že som porušil slovo,“ povedal Albert z amerického mesta Sugar Land. Kelly ubezpečila svojho manžela a tri deti, že to zvládne, a vybrala sa do nemocnice na chemoterapiu. Albert s deťmi vytiahli kartón a napísali naň rozkošný odkaz. Namieril si to pred nemocnicu a poslal Kelly správu, aby sa pozrela von oknom.

„Len čo mi poslal správu, pozdvihla som sa na stoličke, aby som videla z okna, a zazrela som ho,“ opisuje dojímavú situáciu Kelly. Albert sedel za jeho zaparkovaným autom, čítal si knihu a o nohy mal opretý transparent s nápisom: „Nemôžem byť s tebou, ale som tu. Ľúbim ťa. Ďakujem celému personálu“.

Kelly sa okamžite rozplakala a uvedomila si, ako veľmi ju jej manžel podporuje v ťažkej chvíli. „Myslím, že som trochu zalapala po dychu. Sestra sa hneď otočila a pýtala sa ma, čo sa deje,“ opisuje Kelly.

Niekoľko zdravotných sestier vyšlo von, aby sa Albertovi poďakovali za jeho silné gesto a posolstvo. „Niektoré z nich mi povedali, že som dôvod, prečo prichádzajú do práce. Znepokojovala ma toľká pozornosť, ale cítil som sa veľmi dobre a bolo to dojímavé,“ povedal Albert.

Manželia boli spočiatku rozčúlení, keď sa dopočuli o obmedzeniach v nemocnici, ale teraz chápu, že to bol správny krok. „Keď nad všetkým pouvažujete a premýšľate nad všetkými zdravotnými sestrami, lekármi a ostatnými pacientmi, dáva to zmysel. Naozaj nie je dôvod spochybňovať tento krok. Jediné, čo môžete urobiť, je podporiť ho akýmkoľvek spôsobom,“ myslí si Albert.

Kelly by mala ukončiť chemoterapiu v máji. Rodina dúfa, že pandémia do tej doby ustúpi a budú môcť byť pri nej počas posledného dňa liečby.