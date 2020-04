Pellegrini reaguje na Matovičovo vládnutie: Štipľavé slová! Toto premiéra zabolí

Povinnú štátnu karanténu pre všetkých ľudí prichádzajúcich zo zahraničia mohla súčasná vláda zaviesť už skôr a nie len pred dvoma dňami.

Podpredseda parlamentu Peter Pellegrini (Smer-SD) tak v stredu reagoval na slová premiéra Igora Matoviča (OĽaNO), ktorý ho obvinil za rýchle šírenie nákazy novým koronavírusom v rómskych osadách. Obyvatelia osád totiž podľa Matoviča boli v domácej karanténe a mohli nakaziť ďalších ľudí.

"Ak toto náš pán predvídavý premiér už dávno predvídal, prečo trvalo permanentnému i ústrednému krízovému štábu aj vláde, že zavedenie povinnej karantény aj pre tých, ktorí prídu sami autom, začalo platiť až tento pondelok? Na také rozhodnutie netreba vedu a výskum. Možno keby sme my boli pokračovali vo vládnutí, tak by sme ho boli prijali o niekoľko dní po tom, ako sme rozhodli o skupinovej povinnej štátnej karanténe," povedal Pellegrini na stredajšej tlačovej konferencii.

Povinná štátna karanténa pre všetkých obyvateľov vracajúcich sa zo zahraničia platí od pondelka (6. 4.). Poslankyňa parlamentu a exministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) na tlačovej konferencii pripomenula, že prvé návraty Rómov na územie Slovenska boli evidované 18. marca. Ich počet potom podľa nej kulminoval až okolo 27. marca, teda v čase, keď už vládol súčasný kabinet.

Expremiér podotkol, že od 21. marca riadi túto krajinu Matovič. Ak sa na túto úlohu necítil, mohol podľa jeho slov nechať vládnuť Pellegriniho kabinet dlhšie. Pellegrini si myslí, že v takom prípade by jeho vláda prijala ďalšie opatrenia s chladnou hlavou. "Ak sa na to necítil, nemusel hneď prevziať kormidlo, mohol nás nechať dokončiť si svoju robotu," povedal.

Premiér si má podľa Pellegriniho stáť za svojimi krokmi a rozhodnutiami, a hlavne za ľuďmi, ktorých má v tíme a ktorí jeho príkazy a návrhy musia rešpektovať. "Žiaľ, ten, kto nepochopil, že štát potrebuje v týchto dňoch pokoj a rozvahu, je pán premiér Matovič," dodal. Pellegrini sa tiež opätovne zastal všetkých policajtov a vojakov, ktorí počas stredy podľa neho len vykonávali príkazy vyplývajúce z vládnych nariadení. Matovič podľa Pellegriniho nemôže hádzať svoju zodpovednosť na policajné zložky.

Premiér v stredu poukázal na to, že veľa prípadov ochorenia sa objavilo práve v rómskych osadách, kam sa vrátili ľudia zo zahraničia, najmä z anglického Sheffieldu či z rakúskeho Tirolska. Má ísť o 31 prípadov z osád.

Matovič sa nazdáva, že za vysoký počet zistených prípadov nového koronavírusu môže expremiér. Pellegrini podľa Matoviča povedal, že keď príde niekto individuálne za hranice, tak nie je potrebné ho dať do štátnej karantény. Terajšia vláda to podľa slov premiéra ihneď zastavila a presmerovala aj ľudí prichádzajúcich individuálnou dopravou do štátnej karantény.