Odvážny návrh z dielne tímu BORA-hansgrohe: Zvládol by toto Sagan?!

Zaujímavá myšlienka. Nemecký cyklista Peter Schillinger (36) navrhol, aby sa tri z odložených jarných monumentov Miláno - San Remo, Okolo Flámska a Paríž - Roubaix išli na jeseň, a to v jednom týždni!

Zvládol by takúto výzvu jeho kolega z BORA-hansgrohe Slovák Peter Sagan (30)? „Problém je v regenerácii,“ tvrdí športový riaditeľ tímu Ján Valach (46).

Jarné klasiky dostali červenú pre pandémiu koronavírusu. Okrem troch spomínaných monumentov je odložený aj štvrtý, a to Liége - Bastogne - Liége. Podľa Schillingera by jesenný termín bol vhodný a vtesnať tri zo slávnych klasík do jedného supertýždňa by ho urobilo zaujímavým! „Prinieslo by to úplne inú konfrontáciu. Na čele pelotónu by sme asi videli iné tváre,“ je presvedčený Schillinger. Opačný názor má športový riaditeľ BORA-hansgrohe Ján Valach (46).

„Pre každého jedného pretekára absolvovať v jednom týždni Miláno - San Remo, Okolo Flámska či Paríž - Roubaix by to bola záhuba. Veď v slede ide o monumenty s dĺžkou 300 - 260 - 260 km, okorenené náročnou ťažkou trasou, na ktoré každý tím vysiela to najlepšie, čo má,“ povedal pre Nový Čas Valach.

Problémom, ktorý sa týka aj alebo hlavne hviezdneho Petra Sagana, je regenerácia. „Po týchto pretekoch trvá dlhšie, nie jeden-dva dni, ale desať i viac dní. V bežnej sezóne po absolvovaní týchto klasík sa pretekári spamätávajú aj tri týždne. Ak by predsa len k tomu došlo, možno by bolo dobré zmeniť poradie na Flámsko, Miláno - San Remo a Paríž - Roubaix,“ uzavrel Valach.

Ako sa mu tam darilo:

Miláno - San Remo (291 km): 2. (2013 a 2017), 4. (2012, 2015, 2019)

Okolo Flámska (260 km): víťaz 2016, 2. (2013), 4. (2015), 5. (2012)

Paríž - Roubaix (257 km): víťaz 2018, 5. (2019), 6. (2014)