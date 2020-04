Ľudia cestujúci za robotou do Bratislavy sa hodiny trápili v aute: Ako nás paralyzovali ranné kolóny

Ako zo zlého sna! Tak vyzerala cesta väčšiny ľudí z okolia hlavného mesta za pracovnými povinnosťami.

Obmedzenie pohybu, ktoré začalo platiť od stredajšieho rána, a s ním súvisiace policajné kontroly, sa totiž nezaobišli bez siahodlhých kolón.

Bernolákovo - Bratislava Otvoriť galériu Bernolákovo - Bratislava: Štart o 8.00 - Cieľ o 10.30, dĺžka trasy - 13km, celkový čas - 2,5 hodiny Zdroj: anc

Katarína z Bernolákova (okr. Senec) ráno šla do práce tradičnou trasou priam neuveriteľne dlhú dobu. „Cestu, ktorá má 13 kilometrov, som išla 2,5 hodiny. V ostatných dňoch to bolo 15-20 minút,“ opísala nekonečné čakanie. Na hraniciach okresov sa však podľa nej nekontrolovalo a podaktorí šikovní sa tomu vedeli vyhnúť. „Policajti kontrolovali na Zlatých pieskoch smerom do centra, kto odbočil na obchvat, vyhol sa absolútne kontrole. Takže nerozumiem, čo kto chcel týmto dosiahnuť. Do práce som meškala, podobne ako množstvo zdravotníkov, predavačov či živnostníkov. Bolo vidieť, že policajné hliadky, ktoré stáli pri ceste, absolútne netušili, čo majú robiť. Z môjho pohľadu išlo o šikanu,“ dodala rozhorčene.

Šamorín - Bratislava Otvoriť galériu Šamorín - Bratislava: Štart o 8.40 - Cieľ o 10.10, dĺžka trasy - 30km, celkový čas: 1,5 hodiny Zdroj: anc

Trampoty na ceste do roboty prežíval aj Rastislav zo Šamorína. Na hranici Trnavského kraja ho skontrolovala hliadka a všetko šlo hladko. „Problém nastal až pred Dunajskou Lužnou, kde sa tvorila kolóna a už vtedy hlásili zdržanie hodinu, tak som odbočil na obchvat Mostu pri Bratislave do obci Studené, kde som strávil v kolóne 30 minút. Pred obchvatom ma skontrolovali 2 strážkyne poriadku, kde som vyplnil číslo a ukázal potvrdenie o práci,“ vysvetlil.

Veľký Biel - Bratislava Otvoriť galériu Veľký Biel - Bratislava: Štart o 8.25 - Cieľ o 11.15, dĺžka trasy - 24km, celkový čas - 2 hod. 50 min. Zdroj: anc

Bratislavčan Jaroslav v stredu ráno cestoval z Veľkého Bielu (okr. Senec) do hlavného mesta. Trvalo mu to takmer tri hodiny! „Desiatky minút sme stáli na mieste a popri nás jazdili policajné eskorty, ktoré vodili medzimestké autobusy a kamióny. Keď som prišiel na hranicu okresu Senec/Bratislava, kontrolovali muži zákona vodičov smerujúcich do aj z mesta v spolupráci s ľuďmi oblečenými do civilného oblečenia. Na križovatke Seneckej cesty a Pri mlyne paralelne kontrolovali 4 autá,“ opísal s tým, že sa to taktiež nezaobišlo bez patričnej byrokracie. „Musel som predložiť potvrdenie od zamestnávateľa na výzvu, za akým účelom cestujeme do mesta, i keď mám trvalý pobyt v Bratislave a mám bratislavskú ŠPZ,“ dodal.

Takto to vyzeralo na ďalších miestach

Zlaté piesky Otvoriť galériu Zlaté piesky Zdroj: anc

Okolo deviatej ráno sa vodiči mierne zdržali aj na bratislavských Zlatých pieskoch. Kontrolovalo asi 6 policajtov v jednom aj druhom pruhu.