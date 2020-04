Hovorí to jasne. Predseda parlamentu a šéf druhej najsilnejšej strany Sme rodina Boris Kollár (54) tvrdí, že on sám za uzavretie krajiny nie je, ale v tomto pláne stojí za premiérom.

Zároveň však otvorene avizuje, že žiadny blackout nepodporuje a po Veľkej noci, naopak, musíme začať obnovovať ekonomiku. Ako si to predstavuje, hovorí Kollár v rozhovore pre Nový Čas.

Počas stredy sa vám rozhádali koaliční partneri pre riešenie koronavírusu. Čo hovoríte na takéto vzťahy v koalícii?

- Keby to bolo na mne, tak neuzavriem krajinu a nechal by som to len vo forme odporúčania. Ale sa každý rozumný politik musí rozhodnúť na základe faktov, údajov a nejakej štúdie a pán premiér sa rozhodol na základe toho, ako mu to odporúčalo konzílium krízového štábu.

Hygienici, epidemiológovia, lekári a rôzni odborníci povedali, že problém veľkej mobility počas Veľkej noci nás môže všetkých ohroziť, takže pre mňa je lepšie sa 5 dní uskromniť a nejakým spôsobom sa obmedziť v mobilite a mať istotu, že sa nenakazia ďalší starí ľudia. Takže v tomto prípade musím povedať, že chápem rozhorčenie Richarda Sulíka, ale možno keby mal 80 rokov, tak by takto nerozprával a viac by sa bál.

Nedá sa to skôr vnímať ako šikanovanie zo strany štátu?

- Ale nie. Musím povedať, že rozhodnutie premiéra bolo v tomto prípade správne a musíme všetci tieto dni vydržať. Napriek tomu si myslím a rešpektujem niektoré ďalšie výroky Richarda Sulíka, že ročne na Slovensku dostane bežnú chrípku jeden až jeden a pol milióna ľudí a zomrie na ňu 800 ľudí a nebojíme sa tej chrípky. Tejto sa bojíme a pritom na ňu zatiaľ nikto nezomrel alebo zomrel možno jeden človek. Osobne si myslím, že z toho robíme väčšieho strašiaka, ako to je.

Nebolo chybou, že vláda poskytla dostatok priestoru na obídenie tohto nariadenia? Ľudia napríklad z hlavného mesta odišli už v utorok večer a zákaz sa tak čiastočne minul účinku. Nebolo by lepšie, keby sa to spravilo zo dňa na deň alebo z hodiny na hodinu?

- Môj kolega, pán Holý, to povedal jasne - v Anglicku takéto veci nerobia s tým, aby sa ľudia vedeli pripraviť. Proste sa to rozhodne a do hodiny to platí. Vtedy to má význam. To, čo som v utorok videl na Slovensku, tak si myslím, že celé to uzavretie význam nemalo, lebo to, čo sme nechceli, aby sa nestalo, sa stalo. Upchávalo sa to a boli plné cesty. Takže všetci využili ten deň predtým a takto by sa to robiť nemalo. Keď je rozhodnutie, tak by malo do hodiny platiť, aby ho nikto nemohol obísť. Takže to, čo sme chceli získať, sme nezískali.

Prečo ste to teda nenamietali na vláde, ktorá o tom rozhodovala?

- To rozhodnutie zastaviť štát na 5 dní bolo správne. Držím stranu premiérovi, lebo nemáte informácie, ktoré mám ja, ale nebudem tu strašiť ľudí. Premiér sa rozhodol zodpovedne a správne. Napriek tomu si myslím, že ja by som to začal po Veľkej noci uvoľňovať. To je môj názor a za toto budem hlasovať, aj hnutie.

Nie je to prvá nezhoda v koalícii. Už aj pri hlasovaní o reštrikciách, ktoré sa zaviedli na Veľkú noc, tak ministri Za ľudí a SaS hlasovali inak, ako hlasovali ministri Sme rodina a OľaNO. Aký to je signál pre verejnosť, keď nedržíte jednotnú líniu?

- Nemusí byť všetko jednotná línia. Richard je liberál, no tak my sme úplne iní a aj tak nemáme hádky. Každý má inú politiku.

Takže nehrozí, že by sa rozpadla vláda?

- Určite nie. Takýchto vecí ešte bude. Toto je normálny názor na vec. Ja chápem aj ten Richardov názor a preto hovorím, že ja osobne by som po Veľkej noci začal otvárať prevádzky. Ja by som bol za to, aby sme šli týmto smerom. K tomuto sa tak aj postavíme neskôr. Čo sa týka ale obrovskej mobility, ktorá mala nastať cez sviatky, tam plne stojím za rozhodnutím krízového štábu. Keby som bol ja premiérom a dostal by som na stôl tie dáta, čo dostal on, tak urobím to isté. Nevidím dôvod mu to vyčítať.

Igorovi Matovičovi kritici vyčítajú nejasnú komunikáciu smerom k verejnosti, keď z ničoho nič začne hovoriť o blackoute a potom sa čuduje, že novinári zisťujú viac o tom, čo si pod tým vlastne predstavuje a aké má dôvody na to vypnúť celú krajinu. Považujete za správne takéto vyjadrovanie, alebo skôr prinášajú neistotu?

- My sme mali pred časom premiéra, ktorý utekal pred novinármi alebo neodpovedal. Vtedy ste hovorili, že premiér vám neodpovedá. Teraz máme premiéra, ktorý na všetko odpovedá, ale potom tam stojí chudák na tlačovke tri hodiny až dovtedy, kým nepadne posledná otázka. A potom mu vyčítate, že tam stojí tri hodiny a veľa hovorí. Tak kto vám má rozumieť?

Ale rozumiete tomu rozdielu - Matovič hovorí o niečom a potom to poprie o pár hodín. Je tam diskontinuita vo vyjadreniach.

- Poviem pravdu, ja nemám čas pozerať trojhodinové tlačovky premiéra. Takže sa neviem k tomuto vyjadriť. Ja som v parlamente a nemôžem sedieť za televízorom hodiny.

Prejdime teda k tým opatreniam. Igor Matovič hovorí, že je v hre aj ten variant, že zahubí vírus a vypne Slovensko na tri-štyri týždne, vy ste povedali, že ste po Veľkej noci za otváranie. Ako si to teda máme predstavovať?

- Ja by som bol z dnešného pohľadu proti, volajme to lock-down. Čiže som proti hermetickému uzavretiu krajiny, totálnemu obmedzeniu a vlastne niečomu takému ako je teraz, len trikrát horšiemu. Som proti tomu. Podľa štatistických odhadov vírus dostane 200- až 400-tisíc Slovákov. Takže prakticky to dostaneme všetci, tak čo sa s tým ideme kašľať?

Bol by som za to, iba ak by to išla urobiť celá V4 plus Rakúšania. Potom to udržíme, že do tohto priestoru nepustíme nikoho, čiže zásobovanie bude urobené tak, že keď kamionista príde, tak nevystúpi z kamiónu. Ale zbytočne by sme to na Slovensku robili, lebo my nie sme potom schopní hermeticky uzavrieť štát. Nemáme na to kapacity, nie sme to schopní logisticky zvládnuť. Nerobme niečo, čo nemôžeme zvládnuť, lebo prvý pendler príde z Rakúska a skončili sme. O dva mesiace sme v tom istom, akurát, že máme zničenú ekonomiku. Som kategoricky proti tomu.

Tak ako si to predstavujete? Kedy a čo sa začne otvárať? Existuje nejaký plán?

- To je na koaličných rozhovoroch, možno aj na vláde to bude. Ja za seba hovorím, že by som otvoril terasy. Veď to je v poriadku, keď sú ľudia v priestore vonku a keď sa nikto netlačí. Otvoril by som aj malé obchody, nie obchodné centrá ani kiná alebo divadlá, tie by som nechal ešte pol roka zavreté, ale tie malé kamenné obchody po dedinkách a mestečkách by som otvoril. Samozrejme by museli dodržiavať prísne pravidlá. Čiže rúška, rukavice, prípadne ten gél. Na tomto by som absolútne trval.

Rakúsko už napríklad ukázalo jasný harmonogram toho, ako chcú otvárať obchody, spúšťať kultúrne podujatia... Nie je to lepšia cesta ako fakt, že všetko zakážeme a ľuďom nepovieme ani kedy majú vidieť to svetlo na konci tunela?

- Toto je správne riešenie, aj naša vláda by to mala urobiť. Budem apelovať na našich ministrov, aby s niečím takýmto prišli.

Minister práce Milan Krajniak predstavil prvú pomoc, kde sa hovorí o vyplácaní 80 % miezd pre zatvorené podniky a ďalšie príspevky pre tých, ktorým klesli tržby. Sú to dostatočné opatrenia, ktoré vláda prijíma?

- My sme s pomocou na úrovni Nemecka. Merkelová vládne v Nemecku vyše 12 rokov. My sme tu dva týždne a zoberte si, čo sme stihli. My sme prišli do krízy, kde máme vykradnutú kasu, bývala „skvelá“ vláda nám nechala mínus dve miliardy a teraz máme rýchlo pomáhať ľuďom. Nemci mali prebytky, odkladali si na horšie časy a rovnako mali fond kurzarbeitu. Teraz sa budú predstavovať opatrenia pre veľké podniky, ale najprv sme potrebovali opatrenia pre tých malých. Teraz je ešte na stole, či sa podarí znížiť nájomné. Robíme, čo môžeme. Za 12 dní sme urobili strašne veľa vecí, ale to treba ešte pretaviť do zákonnej formy.

Sám hovoríte o pomoci aj veľkým zamestnávateľom. Oni vás ale už niekoľko dní kritizujú, že je to celkom pomalé a nedostatočné. Vy ste už otvorili aj problém, že ste boli v Detve, keď tam fabrika ohlásila prepúšťanie, čomu sa zatiaľ zabránilo. Nebudete ale môcť zájsť asi ku každej osobne, tak čo teda bude s veľkými firmami?

- My sme najprv potrebovali vyriešiť ako prvé malé fyzické osoby, malých a stredných podnikateľov, lebo tých je najviac. Každý deň robíme do dvanástej v noci, ľudia sú vyčerpaní, ide sa prakticky vkuse, veď pozrite, ja ledva sedím. My končíme v noci o jednej, o druhej, ráno o siedmej vstávam, to nie je sranda. Takto funguje celá vláda.

Ale ideme teraz riešiť tých veľkých, tých má na starosti Richard Sulík ako minister hospodárstva, lebo tam sa to bude dohadovať ad hoc. Máme aj pre nich víziu, ako im pomôžeme. Ale tých veľkých sme nezatvorili, pozor, to si treba uvedomiť. My sme zavreli hlavne malé prevádzky. My sme Kiu nezatvorili.

Oni zatvorili, asi aby chránili zamestnancov, a aj pre chýbajúci odbyt na zahraničných trhoch.

- To je druhá vec. Neodbyt je druhá vec. Je iné, keď vás štát zatvorí. Z moci úradnej nebola žiadna z tých veľkých spoločností zavretá. To, že je kríza, nie je chyba vlády, ale fakt. Ale áno, ideme aj im pomôcť. Tie veci sa predstavia. Už sa rokovalo na Úrade vlády, takže tie uistenia tam sú a samozrejme sa budeme zaoberať aj týmito veľkými.

Prejdime ku koaličnej zmluve, ktorú poslanci podpísali minulý týždeň. Vy sa pomerne neutrálne staviate k Európskej únii, v koaličnej zmluve máte, že budete zachovávať zahranično-politickú orientáciu. Čo podľa vás pandémia spôsobí v súvislosti so súdržnosťou EÚ?

- EÚ je súdržná. Pandémia to nenaruší v žiadnom prípade. Akurát nás všetkých ekonomicky postihne veľmi vážne a kým sa dostaneme na pôvodné čísla, tak to bude niekoľko rokov trvať. Možno aj desať rokov.

Objavujú sa hlasy, že Taliansko sa po tom, ako v prvých týždňoch nepociťovalo výrazne európsku solidaritu, môže vybrať opačnou cestou. Neobávate sa rozdeľovania únie?

- Nie, EÚ sa nerozpadne. Aj Taliani si vyrátajú, že je pre nich ekonomicky výhodnejšie ostať v únii ako odísť. Tieto názory sa šíria len preto, lebo im z Bruselu nepriletelo 20 lietadiel s pomocou. Ja tomu rozumiem, že toto vytvára vášne, lebo Talianom prišla pomoc z Ruska. Staráte sa o dieťa 18 rokov a investujete do neho strašne veľa energie a času a nakoniec sa obráti s vďakou ku niekomu, kto mu na konci kúpi auto, čo je minimum z celého toho postarania sa.

Ja si cez to všetko vážim, že Rusko poslalo pomoc a chápem aj Talianov, že sú z toho frustrovaní a volali po pomoci, ale my sme im nevedeli poslať pľúcne ventilácie, lebo sami ich nemáme. Svet sa uzavrel. Takže chápem ich frustráciu, nedostali viditeľnú pomoc a zrazu priletelo niekoľko lietadiel z Ruska. Takže chcem poďakovať Rusom, ale to neznamená, že vďaka 30 lietadlám si povieme, že ideme rozbúrať EÚ.

Keď zostanem pri koaličnej zmluve, dohodli ste sa, že zákony týkajúce sa obmedzenia práv žien ohľadne interrupcií nebudú posudzované na koaličnej rade. Už ste sa rozprávali, akým spôsobom budú tieto pravidlá otvárané zo strany poslancov súčasnej koalície?

- Toto by sme teraz mali nechať bokom. Teraz máme vážnejšie problémy. Potom, keď nebudeme mať čo od roboty robiť, tak poďme riešiť otázky, ktoré rozpolia štát. Teraz o tom nebudem ani polemizovať.