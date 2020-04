Premiér či prezidentka v časoch pandémie nejdú príkladom: Prečo pre nich pravidlá neplatia?!

Čo je dovolené bohovi, nie je dovolené volovi.

Predseda vlády Igor Matovič (46) a hlava štátu Zuzana Čaputová (46) vyzývajú Slovákov na dodržanie prísnych hygienických opatrení, no sami majú s ich dodržiavaním značné problémy.

Premiér Igor Matovič už týždne vyzýva občanov na zodpovedné správanie. Medzi inými zdôrazňuje hlavne potrebu nosiť rúško, obmedziť fyzický kontakt s inými ľuďmi a dodržiavať minimálne rozostupy na verejných miestach. Teória mu ide na výbornú, dodržať to v praxi však už nie je také jednoduché ani pre neho. Na utorkovom rokovaní predstaviteľov vlády so zamestnávateľskými združeniami sa premiér dopustil prešľapu proti pravidlám, ktoré sám pre Slovensko pripravil.

Na záver tlačovej besedy Matovič pred zapnutými kamerami podal ruku a potľapkal sa s predsedom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Petrom Mihókom. Ani jeden z nich pritom nemal na rukách ochranné rukavice. Šéf vládneho kabinetu podanie rúk s Mihókom dokonca okomentoval slovami: „To už sa že vraj nerobí“, čo zachytili aj mikrofóny. Premiér si teda prešľap uvedomil.

S dodržiavaním rozostupov na tlačovkách si predseda vlády nikdy ťažkú hlavu nerobil. Od jeho zasadnutia na stoličku šéfa vládneho kabinetu organizuje jednu tlačovku za druhou. Väčšinou trvajú niekoľko hodín a prítomní sú viacerí ministri či odborníci. A všetci pekne nahusto, teda presne naopak ako odporúčajú hygienici.

Minister Branislav Gröhling, ktorý šéfuje rezortu školstva, si vyslúžil od premiéra pokarhanie za to, že prišiel na tlačovku bez rúška, a bude musieť zaplatiť aj pokutu 1 600 eur. Či vyvodí Matovič nejakú zodpovednosť aj voči sebe, sme sa nedozvedeli, lebo z Úradu vlády nám do konca uzávierky na naše otázky neodpovedali.

Aj hlava štátu sa ukázala v polohe, ktorá je pre ostaných ľudí v krajine v súčasnosti nepredstaviteľná. Prezidentka Zuzana Čaputová včera na sociálnej sieti Instagram zverejnila video, ako ju upravuje kaderníčka. Holičstvá a ďalšie prevádzky zabezpečujúce tzv. starostlivosť o telo sú počas pandémie ochorenia COVID-19 na Slovensku zavreté pre riziko šírenia nákazy. Slováci tak nemôžu využívať služby kaderníckych salónov a kaderníčok. Podľa nariadenia hygienikov nie je zakázané, aby kaderníčky prišli do obydlí, no odporúčajú podobné aktivity prehodnotiť.

Mierny prešľap však spravila prezidentka, ktorá taktiež apeluje na zodpovednosť, keď sama zverejnila video, kde sa o ňu v maskérni starajú pred televíznym vystúpením. „Pani prezidentka včera prijala pozvanie do mimoriadnej relácie TV Markíza, v ktorej diskutovala o aktuálnej situácii v súvislosti so šírením koronavírusu. Pani prezidentka nebola u kaderníčky. Záber, ktorý spomínate, vznikol v televíznej maskérni krátko pred začiatkom mimoriadneho vysielania,“ vysvetlil hovorca Čaputovej Martin Strižinec.

Šéf PR a marketingu Markízy Michal Borec hovorí, že hostia sa zúčastňujú v programoch za prísnych bezpečnostných opatrení. „Pani prezidentka prišla už nalíčená, pred samotným nakrúcaním prešla len drobnými úpravami v maskérni televízie potrebnými pre vysielanie,“ povedal Borec.

Sme teraz citlivejší na prešľapy politikov

Marta Zaťková, psychologička

- Politici komunikujú s ľuďmi nielen tým, že hovoria, ale aj tým, aké neverbálne aspekty komunikácie dodržiavajú. Aj odborníci sa nás snažia upozorňovať na to, aby sme sa holými rukami nedotýkali a trošku viac sa vyvarovali aj osobného kontaktu. Bežní ľudia, ktorí to vidia, si povedia, že títo ústavní činitelia možno robia veľa pre nás, ale tie opatrenia, ktoré od nás žiadajú, sami nedodržiavajú. Na druhej strane zodpovednosť za to, že premiér tú ruku niekomu podá, nesie on, lebo nakazený bude primárne on. Keby sme sa však k tomu takto postavili všetci, tak tých nakazených je tu oveľa viac. Ľudia majú teraz väčšiu citlivosť.

OpatrenIa išli bokom

Tomáš Koziak, politólog

- Keď sa na to pozrieme z ľudskej stránky, nie vždy je hlava nastavená tak, že sa to dá dodržať. Tie opatrenia išli bokom a prevládla tam - asi nevedome - pozitívna emócia v zmysle toho, že boli spokojní, že sa dohodli. Toto premiérovi mohlo ujsť, aj keď, samozrejme, to nebolo dobré. V tomto prípade tiež ide o porušenie hygienických odporúčaní, ale nebolo nikde definované, že by za to mala prísť sankcia. Keby sme boli dôslední, mali by sme posudzovať aj to, či dodržujú vzdialenosť dva metre, ktorá má byť medzi dvoma ľuďmi. Toto je veľmi ťažko vykonateľné v absolútnom zmysle slova.