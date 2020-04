Dobrá správa! Z koronavírusu sa na Slovensku vyliečil 71-ročný pacient

Počas utorka (7. 4.) pribudlo na Slovensku 101 nových prípadov nákazy novým koronavírusom, pričom v laboratóriách otestovali 2042 vzoriek.

Celkovo tak Slovensko má 682 pozitívnych prípadov. V stredu o tom informoval predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO).

Premiér poukázal na to, že veľa prípadov sa objavilo práve v rómskych osadách, kam sa vrátili ľudia zo zahraničia, najmä z anglického Sheffieldu či z rakúskeho Tirolska. Ide teda o importované prípady ochorenia COVID-19, konkrétne má ísť o 31 prípadov z osád. Vyzval tiež na trpezlivosť a zodpovednosť. Poďakoval sa za prácu armádnym lekárom či policajtom.

Matovič sa však nazdáva, že za vysoký počet zistených prípadov nového koronavírusu môže bývalý premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). "Peter Pollák, náš splnomocnenec pre rómske komunity, pred približne desiatimi dňami prišiel s tým, že očakáva obrovský problém v osadách, lebo Peter Pellegrini povedal, že keď príde niekto individuálne na hranice, tak ho nemusíme dať do štátnej karantény," komentoval Matovič, pričom poukázal na to, že takíto ľudia išli do 14-dňovej domácej karantény. Medzitým však podľa jeho slov mohli nakaziť ďalších ľudí. Keď sa to terajšia vláda dozvedela, ihneď to podľa slov premiéra zastavila a presmerovala aj ľudí prichádzajúcich individuálnou dopravou do štátnej karantény.

Ako doplnilo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR, aktuálne je podľa štatistík Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) hospitalizovaných 164 pacientov, z toho u 61 bol nový koronavírus potvrdený, v 103 prípadoch sa čaká na výsledok testov.

Podľa údajov MZ SR, ktorými disponuje na základe hlásení z nemocníc, je na Slovensku spolu 16 vyliečených ľudí z ochorenia COVID-19. Oproti utorku pribudli traja ľudia. Vyliečil sa 71-ročný muž, hospitalizovaný bol vo Fakultnej nemocnici v Prešove. Z ochorenia sa vyliečili aj matka s dcérou z trenčianskeho regiónu, hospitalizované boli v trenčianskej fakultnej nemocnici, následne boli prepustené do domácej karantény. Ochoreniu doteraz podľahli dve osoby.

Hlavný hygienik Ján Mikas komentoval, že Slovensko boj s novým koronavírusom zatiaľ nevyhralo. Predpokladá, že najbližšie dva až tri týždne ukážu, ako na tom Slovensko je, a tiež to, či sa budú môcť rušiť vládne opatrenia. Dôležité je dodržiavať opatrenia a testovať. Doplnil, že sa budú musieť orientovať na marginalizované skupiny.