Vranovský dôchodca Ladislav má nezvyčajnú veľkonočnú výzdobu: Kraslice zdobím zubárskou vŕtačkou!

Venuje sa zvláštnemu koníčku. Lesný inžinier na dôchodku Ladislav Sabolčák (65) má šikovné ruky a vie sa obracať nielen s drevom.

Svoju zručnosť preukazuje aj výrobou tradičných kraslíc. Zdobí ich technikou madeira a vkusnými veľkonočnými darčekmi zásobuje zadarmo rodinu aj kamarátov. Je jedným zo 48 vystavovateľov v trebišovskom Vlastivednom múzeu, kde vystavujú takmer 900 krásnych vajíčok.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Netradičnému zdobeniu sa venuje už tri roky. „Keď som odišiel do penzie, začal som sa tomu viac venovať,“ prezradil pán Sabolčák s tým, že tento rok vyrobil už asi sto kraslíc. „Nepredávam ich. Rozdávam ich, aby som prinášal radosť,“ spomenul šikovný majster. Na výrobu používa najmä slepačie, husacie a pštrosie vajcia.

„Zdobím ich technikou madeira. Po vyfúknutí a vymytí vajíčka na škrupinu nakreslím perom vzor. Potom zubnou vŕtačkou vyfrézujem vzor do vajíčka a to namočím do sava, aby sa vybielilo a vyčistilo,“ dodal zručný dôchodca. Výroba jedného mu zaberie niekoľko hodín a chce to najmä trpezlivosť. „Na 31. ročník prezentácii zdobených veľkonočných vajíčok Trebišovski pisanki, kde je 48 vystavovateľov s až 890 kraslicami, som poskytol sadu vajíčok, aby som spropagoval motívy gréckokatolíckej cirkvi z regiónu Sniny, Svidníka a Bardejova,“ uzavrel.