Korčok sa pokúsi identifikovať, ako by sme mohli pomôcť iným krajinám v EÚ: Vyšleme do zahraničia zdravotníkov?

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nominant SaS) sa v spolupráci s ďalšími rezortmi pokúsi identifikovať, ako by Slovensko v rámci svojich obmedzených možností mohlo pomôcť iným krajinám Európskej únie zvládnuť situáciu spojenú so šírením ochorenia COVID-19. Korčok to uviedol v stredu na tlačovej konferencii.

"Sme veľmi smutní, dojatí z toho, akou traumou a tragédiou prechádzajú naše priateľské krajiny a národy Taliansko, v tejto chvíli Španielsko. Vidíme, že situácia sa rapídne zhoršuje aj vo Francúzsku. Je to trauma, ktorá ich poznačí naozaj na dlhé obdobie," povedal Korčok. Dodal, že svoju úlohu šéfa rezortu diplomacie v tomto ohľade považuje za dôležitú v tom, aby upozornil aj verejnosť, aj svojich kolegov vo vláde a v politike na to, že situácia, ktorú prežívajú tieto krajiny, je extrémna. Koronavírus na Slovensku: Premiér Matovič so slzami v očiach oznámil smutný rekord! Korčok tiež zdôraznil, že je preňho naozaj dôležité posolstvo "poďme pomôcť", a ako jednu z možností pomoci uviedol vyslanie slovenských zdravotníkov do postihnutých oblastí. "Som si plne vedomý limitov, ktoré máme, ale chcem zároveň povedať, že hneď, aj dnes popoludní, sa pokúsim spojiť s profesorom Krčmérym, kde jednou z takýchto alternatív, ktoré sme preverovali, je vyslanie našich zdravotníkov," dodal šéf rezortu diplomacie s tým, že slovenskí zdravotníci sú statoční ľudia, ktorí by boli ochotní ísť pomôcť týmto krajinám.