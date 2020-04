Český minister tvrdí, že zastavili nekontrolovateľné šírenie koronavírusu: Predpoveď je optimistickejšia

V Českej republike sa podarilo zastaviť nekontrolovateľné šírenie choroby COVID-19, uviedol na stredajšej tlačovej konferencii minister zdravotníctva Adam Vojtěch.

Očakáva, že do konca apríla bude nakazených 10.600 ľudí, pôvodne ministerstvo odhadovalo 14.000. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz. "Do polovice apríla bude okolo 7000 nakazených, a to s rozptylom od 6300 do 7700. Do konca apríla bude približne 11.000 nakazených, s rozptylom medzi 9600 a 12.600," povedal predseda Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek.

"Správy sú pozitívne. Česká republika sa ubránila tomu najhoršiemu a je to vidieť na tých dátach. Podarilo sa nám zastaviť nekontrolovateľné šírenie choroby v Českej republike a môžeme sa vracať späť do normálneho života," povedal minister zdravotníctva. Reprodukčné číslo, teda číslo, ktoré určuje, koľko ľudí ďalej nakazí jeden chorý človek, sa podľa Dušeka blíži číslu jeden.

Relatívne nízka je tiež mortalita. "Väčšina zosnulých osôb je vo veku 80 rokov a vyššie. Skutočnú mortalitu v dôsledku COVID-19 však môžeme hodnotiť až po nejakej dobe," dodal Dušek. Podľa neho nie je totiž jasné, koľko ľudí zomrelo výhradne na koronavírus. Vojtěch tiež znovu zopakoval, že kapacita nemocníc je dostatočná. Predseda Českej spoločnosti anestéziológie, resuscitácie a intenzívnej medicíny Vladimír Černý minulý týždeň povedal, že problémy by mohli nastať na hranici okolo 45.000 nakazených, dodávajú Novinky.cz.

Celkový počet potvrdených prípadov nákazy novým typom koronavírusu v Českej republike dosiahol v stredu 5033. Ochoreniu COVID-19 podľahlo dosiaľ 91 ľudí a 181 pacientov sa uzdravilo.