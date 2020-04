Korčok sa ujal rezortu diplomacie: Odmieta úvahy o Slovensku ako moste medzi Východom a Západom

Riešenie šírenia dezinformácií a konšpirácií nemôže byť len úlohou rezortu diplomacie, spolupráca by mala viesť naprieč ministerstvami.

Vyhlásil to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS) na stredajšej tlačovej konferencii po prevzatí vedenia rezortu. Doplnil, že jeho hlavnou prioritou je jasné zahranično-politické smerovanie krajiny. Korčok odmieta úvahy o Slovensku ako o moste, čiže krajine, ktorá nemá patriť ani na Východ, ani na Západ. Je to podľa neho nebezpečný mýtus.

Aj v tejto extrémnej situácii v čase pandémie existuje podľa Korčoka "eldorado" konšpirátorov, ktorí vedome zavádzajú, ponúkajú lacné riešenia a zasievajú pochybnosti, či je správne hľadať odpovede najmä v rámci EÚ. Dodal, že otázkou šírenia dezinformácií sa doteraz zaoberal len jeho rezort. "Ale my s konšpirátormi nemáme šancu, pokiaľ toto nebude silná politická téma pre všetkých, ktorí veria v demokraciu, a budú aktívne komunikovať. Tu je absolútna nevyhnutnosť zapĺňať priestor tým, čo robíme my," povedal s tým, že sa v čase súčasnej krízy šíria klamstvá a cielené hoaxy. Verí, že aj v programovom vyhlásení vlády bude mať boj s konšpirátormi svoje miesto.

Korčok pripomenul, že svet je rozkývaný zo strany na stranu. "O to viac je dôležité, aby sme vedeli, kam patríme a kto sú naši partneri a spojenci, s ktorými túto krízu máme riešiť. Vždy som odmietal a v tejto situácii o to viac odmietam úvahy o Slovensku ako o moste, krajine, ktorej by bolo lepšie nepatriť nikam. V tejto dobe je to nebezpečný mýtus," doplnil.

Ďalšou veľkou prioritou je pre nového ministra naprávať obraz o EÚ, ktorý podľa neho nezodpovedá realite. Na webe ministerstva spustili aj sekciu o aktivitách EÚ. Treťou jeho prioritou je balík konkrétnych oblastí, kde bude ministerstvo formovať pozície Slovenska.

Schválenie novej bezpečnostnej stratégie potrebuje Slovensko "ako soľ". Korčok pripomenul, že na Slovensku sme dlho fungovali podľa stratégie z roku 2005 a aktualizovaná stratégia z roku 2017 nebola schválená. "Myslím si, že ak sme ju potrebovali vtedy, dnes ju potrebujeme ako soľ, a to aj s ohľadom na dnešný vývoj, ale aj za posledné dva, tri roky. Svet sa mení pred našimi očami a SR musí reagovať, ale musí mať hlavne jeden názor na to, ako sa k svetu chceme postaviť," skonštatoval minister.

Predchádzajúci vládny kabinet schválil Obrannú stratégiu SR a Bezpečnostnú stratégiu SR jednohlasne v októbri 2017. Do Národnej rady SR dokumenty neboli predložené, preto ich Slovensko definitívne neodobrilo.

Druhou štátnou tajomníčkou rezortu diplomacie má byť Ingrid Brocková, ktorá podľa Korčoka pôsobila ako veľvyslankyňa SR pri OECD v Paríži, v stredu podľa neho končí povinnú karanténu po návrate zo zahraničia. Na štvrtkovom (9. 4.) zasadnutí vlády navrhne minister jej vymenovanie. Korčok prišiel z postu veľvyslanca SR v Spojených štátoch amerických, na návrhu na svojho nástupcu podľa svojich slov pracuje.

Štátny tajomník ministerstva Martin Klus bude mať podľa ministra na starosti európsku agendu, Brocková by mala prevziať oblasť medzinárodných organizácií či ekonomickú diplomaciu. Kapitola programového vyhlásenia vlády za rezort je podľa Korčoka hotová a bude predmetom koaličných rokovaní.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v stredu vymenovala Korčoka za ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí. Rezort doteraz dočasne riadil minister hospodárstva a podpredseda vlády Richard Sulík (SaS). Funkcie sa mohol Korčok ujať až po povinnej 14-dňovej karanténe po návrate zo Spojených štátov amerických, kde pôsobil ako veľvyslanec SR. V minulosti pôsobil aj ako štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.