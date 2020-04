Fotka starčeka obletela svet: Keď zbadáte, do čoho sa pustil, bude pre vás hrdinom

Koronavírus stále viac a viac odhaľuje pravé charaktery ľudí po celom svete.

Je to obdobie, kedy nachádzame hodnoty a ukazujeme svoju skutočnú tvár. Je to čas, kedy dávame rodine najavo, čo pre nás naozaj znamená.

Preto sa zrejme aj fotka starčeka stala na internete hitom. Muž je so svojou manželkou už 67 rokov, v zdraví aj chorobe, v bohatstve aj chudobe. A keďže jeho milovaná polovička nemôže kvôli koronavírusu navštíviť salón krásy, starček zobral veci do vlastných ruk a zafarbil manželke vlasy. "Toto sú moji 92-roční starí rodičia. Vždy sa dedko snažil o to, aby bolo babke dobre. Takéto veci nevidíme každý deň," hovorí vnuk Yael Shapira Avraham z Izraela, ktorý fotku zverejnil na Facebooku.

"Môj starý otec sa vždy staral o to, aby bolo o babku dobre postarané. Láska, ktorá je medzi nimi, inšpiruje celú rodinu. Bolo pekné pozerať sa na to, ako dedko farbí babke vlasy, pretože každý z nás videl v tomto momente zmysel pravej lásky," dodal pre boredpanda.com.