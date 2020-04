Mariánovo video zrúteného mosta v Taliansku naháňa hrôzu: Skaza, aká sa len tak nevidí

Ďalší hrozivý pád mosta v Taliansku. Obyvateľov severotalianskeho mesta mesta Aulla, ktoré sa nachádza medzi Janovom a Florenciou, v stredu vystrašil náhly kolaps cestného mosta.

Za normálnych okolností rušná cesta sa prepadla v čase, keď ňou prechádzali dvaja vodiči nákladiakov, ktorí následne utrpeli ľahké zranenia. Podľa serveru denníka La RepubblicaPo vykonaných kontrolách ale správca cesty uviedol, že nehrozí žiadne nebezpečenstvo.

Medzi svedkami udalosti bol aj kamarát čitateľa Mariána, ktorý zvečnil celú skazu na videu. Pohľad na to, čo po sebe zanechal zrútený most, poslali do redakcie Nového Času. Všetko mohlo dopadnúť oveľa tragickejšie, ak by sa na moste nachádzalo viac vodičov. Situácia pripomína moment, keď sa v auguste 2018 v Janove zrútil diaľničný viadukt. Jedno z najhorších nešťastí svojho druhu v moderných európskych dejinách si vtedy vyžiadalo 43 mŕtvych.