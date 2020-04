Na R1 v smere do Trnavy sa vytvárajú kilometrové kolóny, v Košickom kraji sa situácia zlepšuje

Obmedzenie voľného pohybu počas veľkonočných sviatkov a následné policajné kontroly spôsobujú zápchy aj na cestách nitrianskeho regiónu.

Kolóny sa tvoria na rýchlostnej ceste R1, kde polícia kontroluje vjazd a výjazd na územia kraja. Policajné hliadky kontrolujú výjazd z okresu Zlaté Moravce v smere na Banskú Bystricu pri obce Čaradice. Podľa informácií z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre sa tam tvorí kolóna dlhá približne 500 metrov.

Rovnako dlhý rad áut sa vytvoril aj pri obciach Hájske a Pata, kde policajti kontrolujú vjazd do okresu Nitra v smere od Trnavy. Polícia zároveň upozorňuje vodičov, že v smere z Nitry do Trnavy sa na R1 vytvárajú kolóny v dĺžke piatich až siedmich kilometrov.

Zdržania v Košickom kraji sa zmierňujú

Kolóny na cestách v Košickom kraji z dôvodu policajných kontrol pre obmedzenie voľného pohybu sa zmierňujú. Ako informuje dopravný servis Rádia Košice, vodiči sa zdržia napríklad na ceste od Moldavy nad Bodvou do Košíc, ďalej v Krásnej, Barci, Šebastovciach a Valalikoch. Ďalej ich evidujú v Lorinčíku - Malej Ide a v oboch smeroch aj v Košickej Novej Vsi, na trase Bukovec - Myslava, v Košických Oľšanoch a v Kostoľanoch nad Hornádom.

Zelená vlna RTVS informuje, že kolóny sa tvoria za obcou Sady nad Torysou smerom do Košíc, dopoludnia ich evidovali aj na výjazde zo Strážskeho do Vranova nad Topľou či na Dargove. Podľa Stella centra by so zdržaním mali vodiči počítať aj na D1 pri Lemešanoch v smere do Košíc.

Čo sa týka hraničných priechodov v Košickom kraji a nákladnej dopravy, najväčšie zdržania hlásia vo Vyšnom Nemeckom a v Milhosti v smerom do Maďarska.