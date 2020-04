Ďalšie nešťastie v Taliansku: Zrútil sa cestný most, hlásia zranených vodičov

Pri severotalianskom mesta Aulla, zhruba v polovici cesty medzi Janovom a Florenciou, sa v stredu zrútil cestný most.

Za normálnych okolností ide o rušnú cestu, uviedla agentúra Reuters. Komunikáciu podľa agentúry prevádzkuje štátna správa ciest ANAS. Pri nešťastí boli ľahko zranení dvaja vodiči, povedal hovorca hasičov. Celý most sa zrútil o 10:25 SELČ a na miesto vyrazili hasiči. Agentúra Reuters napísala, že obaja vodiči, ktorí boli v čase zrútenia na moste, boli prevezení do nemocnice s ľahkými zraneniami.



Podľa serveru denníka La Repubblica bol jeden zranený vodič prevezený do nemocnice v Pise a druhý do nemocnice v Sant'Andrea della Spezia. Podľa serveru ide o vodičaov dvoch dodávok. Taliansky server ďalej píše, že na moste Albiano Magra sa vlani v novembri objavila prasklina, ktorú si všimlo aj mnoho motoristov. Po vykonaných kontrolách ale správca cesty uviedol, že nehrozí žiadne nebezpečenstvo.



Podľa Reuters bola prevádzka na príslušnej ceste SS330 obmedzená v dôsledku vládnych opatrení v boji s epidémiou. V auguste 2018 sa v Janove zrútil diaľničný viadukt. Jedno z najhorších nešťastí svojho druhu v moderných európskych dejinách si vtedy vyžiadalo 43 mŕtvych.