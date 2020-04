Futbalová legenda Vízek: Kde a pri čom sa nakazil koronavírusom?

Bývalý československý futbalista Ladislav Vízek (65) neprechádza ťažkým obdobím bez problémov.

Testy spred niekoľkých dní potvrdili, že je pozitívny na koronavírus. Dnes sa už cíti lepšie a neopúšťa ho jeho povestný humor.

„Bez športu nemá život zmysel. Cítim sa ako vo väzení,“ priznal pre expres.cz.

Bez váhania prezradil, ako a kde sa nakazil. „Chytil som to asi 13. marca v krčme pri mariáši od staršieho pána. Hral som priamo proti nemu a od neho som to asi dostal. Ako jediný z partie! Nie som na neho nahnevaný,“ povedal Vízek.

Popísal aj priebeh ochorenia. „Je to protivné, vracia sa vám to. Bol som unavený, kašľal som, mal som oslabené telo, teplotu, nechutenstvo... Jediným plusom je, že som stratil moje desaťkilové brucho. Lepší sa to a vracia sa mi chuť do jedla. Včera som vypil prvé plzenské pivo, ráno som ho cítil v hlave.“

Bývalý skvelý útočník, ktorý má zlato z letnej olympiády 1980 v Moskve, verí, že je z najhoršieho von. Nie je v izolácii, býva v byte spolu s manželkou Simonou a dcérou Viktorkou. „Už som desať dní doma a nič, asi už mám nejaké protilátky. Samozrejme, že sa bojím, ale myslím si, že ich nemôžem nakaziť. Keď sa to nestalo doteraz, tak to už asi nehrozí,“ uzavrel Vízek pre expres.cz.