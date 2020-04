Premiér po stretnutí so zástupcami cirkví: Všetci sme na jednej lodi, veriaci i neveriaci, a verím, že to zvládneme

Všetci sme na jednej lodi, veriaci a neveriaci. Po stretnutí so zástupcami cirkví to v stredu uviedol predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO).

Zároveň verí, že situáciu zvládneme. Premiér poznamenal, že Slovensko pre situáciu spojenú s epidémiou nového koronavírusu prežíva utrpenie. Podľa Matoviča bude tohtoročné prežívanie veľkonočných sviatkov iné. Poďakoval cirkvám za ich prístup a dodržiavanie priority, ktorou je chrániť ľudský život. Tvrdí, že len zodpovednosťou, spolupatričnosťou a solidaritou môže Slovensko boj s ochorením COVID-19 vyhrať.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Predseda Konferencie biskupov Slovenska a bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský poukázal na to, že ide o prvé oficiálne stretnutie s novou vládou. Zdôraznil, že katolícka cirkev rešpektuje stanovisko vlády, ktorá rozhodla o prísnych opatreniach v súvislosti s epidémiou nového koronavírusu. Jednou z nich je i to, že sa nemôžu konať verejné bohoslužby. "S bolesťou vnímame situáciu, že nemôžeme konať verejné bohoslužby, ale uvedomujeme si, že pre ochranu zdravia a života vlastného aj ostatných treba dodržiavať preventívne opatrenia" povedal.

Zvolenský potvrdil, že veľkonočné omše a obrady sa budú konať v katedrálach a kostoloch, no bez prítomnosti veriacich. Bude pri nich prítomný len nevyhnutný počet pomocníkov. "Všetci sme na jednej lodi. Počas týchto sviatkov, či veriaci alebo neveriaci, všetci si budeme prechádzať nejakým utrpením, každým tým svojím, ale s nádejou na vlastné zmŕtvychvstanie," povedal Matovič. Poukázal na to, že veriaci môžu počas veľkonočných sviatkov sledovať bohoslužby napríklad cez verejnoprávnu RTVS.

Generálny biskup evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Ivana Eľko poukázal na to, že nešlo o diplomatické stretnutie a nádeja sa, že sa čoskoro opäť stretnú "bez rúšok" a budú riešiť iné veci. Poukázal i na to, že sviatky budú tento rok asketickejšie. Poznamenal i to, že v súčasnosti sa deje veľa dobrých vecí. Ide o veci, ku ktorým sa ľudia podľa neho pred touto situáciou nedostali. Praje si, aby sa preniesli aj do budúcnosti, keď sa kríza skončí.

Predstavitelia cirkví s premiérom riešili aj otázku, kedy by sa mohli znovu otvoriť kostoly a začať verejne slúžiť bohoslužby. "S pochopením prijímame odpoveď, že teraz nie je možné stanoviť termín, kedy by sme mohli obnoviť slávenie," dodal Zvolenský.