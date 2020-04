Snoubordový talent Eva Hanicová: Študuje online, na túry chodí s doskou a jazvečíkom

Patrí medzi najväčšie talenty slovenského snoubordingu. Onedlho 16-ročná Eva Hanicová zvláda obmedzenia vyvolané pandémiou nového koronavírusu pokojne.

Gymnazistka si v domácom prostredí plní školské povinnosti a energiu dobíja na túrach so jazvečíkom menom Bella.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

"Tieto dni trávim väčšinou doma až na občasné prechádzky a túry do prírody s ocinom. Školu mám online a zvládam ju dobre, robím si projekty a tak podobne,“ referovala pre Nový Čas mladá pretekárka, ktorá bola štvrtá v celkovom poradí minuloročnej sezóny Európskeho pohára v disciplíne slopestyle. Na tohtororčných Zimných olympijských hrách mládeže v Lausanne skončila Eva na 13. mieste.

„Bol to pre mňa nezabudnuteľný zážitok. Verím, že sa v budúcnosti zúčastním na olmypiáde, kde by som chcela aj uspieť,“ avizovala talentovaná pretekárka. Na to, aby sa doma nenudila, má svoj recept. „S kamarátmi si vymýšľame rôzne športové challange a skúšame ich doma. Tiež cvičím jogu a nejaké strečingy. Tiež hrávam so sestrou hru na xboxe, mastíme karty a sledujeme Netflix alebo HBO,“ uzavrela Hanicová, ktorá sa na snoubordovú dosku postavila po prvý raz ako dva a polročná. Mimochodom aj počas túr si do prírody vždy berie snoubordovú dosku a keď nájde posledná zvyšky snehu, neváha a využije ich na minitréning.

Eva Hanicová

Šport: Freestyle snoubording

Narodená: 23. 05. 2004

Bydlisko: Liptovský Mikuláš

Štvrté miesto v celkovom poradí minuloročnej sezóny Európskeho Pohára v disciplíne slopestyle, na pretekoch Európskeho pohára Big Air v poľskej Kotelnici skončila na 4. mieste, Youth Olympic Games 2020 Lausanne 13. v slopestyle, niekoľkonásobná víťazka celkového poradia Slovenského pohára v slopestyle + big air, minulý rok skončila v celkovom poradí Európskeho pohára na 4 . mieste.