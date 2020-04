V čase pandémie sú v oblasti domáceho násilia najzraniteľnejšie deti: Užitočné kontakty

Najzraniteľnejšou skupinou v oblasti domáceho násilia sú jednoznačne deti, a to obzvlášť v čase šírenia nového koronavírusu.

Upozorňuje na to prokurátorka a špecialistka trestného odboru Generálnej prokuratúry (GP) SR Barbora Hubertová.

"Vzhľadom na to, že sú izolované doma, nechodia do školy, na krúžky, nemajú šancu z domácej izolácie uniknúť. Žijú doma v prítomnosti tyrana, ale aj osoby, ktorá ich môže sexuálne zneužívať. Nemajú ani šancu zdvihnúť telefón a zavolať pomoc. Neexistuje dnes to, že by si prípadnú modrinu na tvári či smútok a plač dieťaťa všimol pedagóg, tréner či lekár," vysvetlila pre TASR Hubertová.

Podľa jej slov do ďalšej zraniteľnej skupiny patria aj seniori, ktorí žijú v spoločnej domácnosti s dospelým dieťaťom. Pritom častým spôsobom ich týrania je najmä psychické násilie, nadávky, vyhrážanie, vydieranie, odnímanie peňazí, neposkytovanie zdravotnej starostlivosti.

Evidentným faktorom pri páchaní domáceho násilia je vplyv alkoholu. "Vyplýva to nielen z oficiálnych štatistík prokuratúry, ale aj z opisu skutkov, pre ktoré sa vedú trestné konania v prípadoch trestných činov týrania blízkej osoby a zverenej osoby. Tyrani, ktorí požívajú alkohol, neprestanú len preto, lebo je pandémia. Nerobia to však v krčme medzi kamarátmi, ale zavretí doma s blízkymi, čo je veľmi nebezpečná kombinácia," zdôraznila prokurátorka.

Ako pripomenula, riešenie súčasnej situácie si viac než inokedy vyžaduje multidisciplinárny prístup. GP SR sa domnieva, že v súčasnosti je potrebné, aby "zamestnanci štátu" nerezignovali na svoje povolanie a jeho náplň. "Pracovníci sociálnoprávnej ochrany, psychológovia, pedagógovia, ktorí majú zo svojej činnosti vedomosť o možnom ohrození dieťaťa, ženy, seniora, ale aj policajti a prokurátori musia v dnešnej situácii sami pri spozorovaní alebo zachytení informácie o možnom domácom násilí či zneužívaní iniciatívne konať. Zároveň nespoliehať sa na to, že osoba o pomoc požiada," apeluje Hubertová. Ako dodala, existujú možnosti, ako potenciálnemu páchateľovi neuviesť, odkiaľ majú zodpovedné orgány informáciu o možnom týraní. Nie je preto dôvodná ani obava z toho, že ak sa podozrenie nepotvrdí, vystaví sa niekto riziku odplaty.

GP SR verejnosti pripomína svoju elektronickú linku pre týrané osoby tyranie@genpro.gov.sk, kde môže obeť domáceho násilia podať oznámenie. Na krajských prokuratúrach funguje telefonická linka 0800 300 700, kde môže obeť domáceho násilia zanechať správu obsahujúcu zlé zaobchádzanie, násilie voči rodinným príslušníkom, týranie blízkej a zverenej osoby, nebezpečné vyhrážanie a iné formy násilia.