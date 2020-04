Čo sa to deje v okolí Bratislavy: Policajné kontroly spôsobili kolaps dopravy

Od stredy od polnoci platí na Slovensku zákaz vychádzania. Na hraniciach okresov sú preto policajné kontroly. Tie spôsobili veľké komplikácie v doprave.

Najhoršia situácia je prirodzene v okolí Bratislavy. "Ivanka pri Dunaji, centrum. Som tu už 30 minút a posunul som sa o 200 metrov," hromží čitateľ Roman na dopravnú situáciu.

Podľa informácií Stella Centra a Zelenej vlny RTVS sa zdržíte:

- na vjazde do Bratislave zo Senca, asi hodinu

- v Dunajskej Lužnej a Rovinke

- vo Svätom Jure do Bratislavy, asi 25 minút

- na D1 medzi Zelenčom a Voderadmi

- na D2 pri Stupave, asi hodinu

- na R1 pred Sereďou, v smere od Bábu, sa tvoria kolóny

- za Kaplnou, v smere do Trnavy, asi hodinu

Takisto sa zdržíte aj za Krásnom nad Kysucou, v smere do Žiliny, až do 60 minút. So spomalením rátajte aj na D1 pri Lemešanoch, v smere do Košíc.