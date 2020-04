Nemecko prijme 50 maloletých utečencov bez sprievodu: Čaká ich povinná karanténa

Nemecko plánuje na budúci týždeň z utečeneckých táborov na gréckych ostrovoch prijať 50 maloletých osôb bez sprievodu. Informovala o tom v utorok agentúra DPA.

Krajinská vláda v Hannoveri podľa DPA súhlasila s tým, že maloletí migranti strávia dvojtýždňovú povinnú karanténu súvisiacu s bojom proti pandémii nového koronavírusu v spolkovej krajine Dolné Sasko. Následne budú premiestnení do viacerých nemeckých spolkových krajín.

Podľa informácií DPA, plánuje Nemecko pre deti žijúce v utečeneckých táboroch v Grécku zorganizovať charterový let spolu s Luxemburskom, ktoré prijme 12 takýchto detí a mladistvých.

Nemecko plánuje v blízkej budúcnosti prijať z Grécka celkovo až 1000-1500 detí. Podľa informácií koaličného výboru Únie a sociálnych demokratov (SPD) pôjde o deti s vážnymi ochoreniami alebo deti bez sprievodu, ktoré sú mladšie ako 14 rokov.

Odhodlanie prijať maloletých utečencov bez sprievodu, ako aj iných migrantov z Grécka, už prejavilo dovedna osem členských štátov EÚ. Okrem spomínaného Nemecka a Luxemburska sú to tiež Francúzsko, Írsko, Portugalsko, Fínsko, Chorvátsko a Litva. Niektoré štáty ich však z dôvodu krízy spojenej s koronavírusom pravdepodobne prijmú až neskôr.

V utečeneckom tábore sa rozšíril COVID-19: Malta umiestnila do karantény 1000 migrantov

Ak by sa v preplnených utečeneckých táboroch na gréckych ostrovoch v Egejskom mori začal šíriť koronavírus, mohlo by to mať vzhľadom na zlé hygienické podmienky katastrofálne dôsledky, upozorňuje agentúra DPA.